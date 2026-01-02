  1. Inicio
Aumenta el precio de las verduras en la Feria del Agricultor

En el cierre de 2025 al menos 50 productos subieron de precio. En el inicio de año el aumento se refleja en las verduras. En otros productos, como el brócoli, el precio disminuyó

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 19:25
Las verduras experimentaron alzas mínimas de dos lempiras en un mercado capitalino.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la última semana del 2025, la Feria del Agricultor y del Artesano registró variación en los precios del año, con un incremento en el área de verduras y legumbres.

Según informes oficiales, la zona de las verduras reportó alzas de tres lempiras. Un ejemplo claro es el culantro de castilla que aumentó de 7 a 10 lempiras.

La remolacha subió de 25 a 27 lempiras, mientras que la zanahoria aumentó su valor de 12 a 14 lempiras; el chile registró un leve aumento de un lempira, pues de 9 pasó 10 lempiras. Lo mismo pasó con el chile de color, que pasó de 12 a 13 lempiras.

Sin embargo, varios productos experimentaron una baja de hasta 10 lempiras, ya que pasó de 40 a 30 lempiras, mientras que el brócoli —producto que experimentó alzas de hasta cinco lempiras durante 2025— disminuyó 8 lempiras, es decir, costaba 28 y ahora se encuentra a 20 lempiras la unidad.

Incrementos decembrinos

Según Adalid Irías, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), diciembre se consolidó como un mes “apretado” para el bolsillo del hondureño debido a la famosa ley de la oferta y demanda.

El experto aseguró que al menos 50 productos incrementaron sus precios hasta en un 66%, como la carne de cerdo, la hoja de nacatamal, rapadura dulce y los bolillos.

“Caminar 10 metros en el mercado puede ahorrarle a las personas una bolsa de café, los incrementos de precios este diciembre fue una metamorfosis alcista inexplicable”, finalizó.

