Aumenta el precio de las verduras en la Feria del Agricultor

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la última semana del 2025, la Feria del Agricultor y del Artesano registró variación en los precios del año, con un incremento en el área de verduras y legumbres.

Según informes oficiales, la zona de las verduras reportó alzas de tres lempiras. Un ejemplo claro es el culantro de castilla que aumentó de 7 a 10 lempiras.

La remolacha subió de 25 a 27 lempiras, mientras que la zanahoria aumentó su valor de 12 a 14 lempiras; el chile registró un leve aumento de un lempira, pues de 9 pasó 10 lempiras. Lo mismo pasó con el chile de color, que pasó de 12 a 13 lempiras.

Sin embargo, varios productos experimentaron una baja de hasta 10 lempiras, ya que pasó de 40 a 30 lempiras, mientras que el brócoli —producto que experimentó alzas de hasta cinco lempiras durante 2025— disminuyó 8 lempiras, es decir, costaba 28 y ahora se encuentra a 20 lempiras la unidad.