Las calles de Tegucigalpa y Comayagüela lucen tranquilas este 1 de enero de 2026

Este 1 de enero de 2026, las calles de Tegucigalpa y Comayagüela amanecieron despejadas, un panorama bastante diferente para el "trajín" habitual, pues casi siempre están abarrotadas. ¿Se durmieron todos los capitalinos? A continuación le mostramos las siguientes imágenes captadas por el lente de EL HERALDO este día de descanso para algunos.