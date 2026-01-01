Las calles de Tegucigalpa y Comayagüela lucen tranquilas este 1 de enero de 2026

Este 1 de enero de 2026, las calles de Tegucigalpa y Comayagüela amanecieron despejadas, un panorama bastante diferente para el "trajín" habitual, pues casi siempre están abarrotadas. ¿Se durmieron todos los capitalinos? A continuación le mostramos las siguientes imágenes captadas por el lente de EL HERALDO este día de descanso para algunos.
La tranquilidad en principales vías es notable, y desde tempranas horas han estado despejadas, con escasos vehículos transitando por algunas calles.
La ausencia de congestión es evidente, permitiendo que quienes anden conduciendo puedan transitar sin demora por el tráfico vehicular, como el que se registra en las principales vías los días habituales.
Cabe mencionar que en estas vísperas de fiestas de fin de año, muchas familias aprovecharon para salir del Distrito Central hacia diferentes destinos del país, buscando pasar la Navidad y el Año Nuevo en compañía de sus seres queridos en lugares más tranquilos o turísticos, disminuyendo el flujo de gente en las calles.
Como se evidencia en esta foto, son pocos los capitalinos que transitan por las calles de la capital.
Algunos miembros del equipo de aseo de la Alcaldía Municipal fueron captados limpiando las calles este inicio de año.
Aunque algunos negocios sí abren el 1 de enero con normalidad, la mayoría mantiene cerradas sus puestas este día, debido a la poca afluencia de gente.
Lugares que normalmente pasan concurridas como el centro de la capital, se encuentran vacíos.
Las fiestas de fin de año culminaron al filo de la medianoche con la quema de monigotes y pólvora en la mayor parte del país.
En ese sentido, la mayor parte de los capitalinos disfrutan de descansar durante el día. Sin embargo, se espera que a partir del mañana (viernes 2 de enero) aumente la muchedumbre por las calles de Tegucigalpa y Comayagüela.
Mientras tanto, las calles continúan vacías, reflejando un ambiente de calma y tranquilidad.
Así que si usted que nos lee quiere transitar por estas calles, pero se abstiene porque se mantienen concurridas, hoy puede hacerlo sin tráfico o aglomeración de personas.