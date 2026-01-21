Juan Diego Zelaya reitera que pondrá en marcha el Trans-450 y teleférico en 27 meses

Tegucigalpa, Honduras.- Con la promesa firme, el alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, reiteró su compromiso de poner en marcha sistemas de transporte masivo como el Bus de Tránsito Rápido (BTR) conocido como el Trans-450 y un teleférico, para reducir el rezago histórico en el traslado de miles de capitalinos.

Zelaya señaló que Tegucigalpa no puede seguir rezagada frente a otras capitales de la región y del mundo que ya cuentan con sistemas de transporte dignos, eficientes y accesibles, orientados a mejorar la calidad de vida de la población trabajadora.

“Es compromiso mío poner a funcionar un transporte público limpio, eficiente y a un costo razonable en la ciudad capital, así como lo tienen otras capitales del mundo”, expresó Zelaya, al destacar que la movilidad es un derecho básico de los ciudadanos.

Además, explicó que el sistema no debe verse como proyectos aislados, sino como una red integrada que permita a los capitalinos desplazarse de su lugar de origen hacia sus centros de trabajo de forma segura, rápida y ordenada.

“Es un sistema de transporte público total y complejo, que incluye el BTR y el teleférico, como ocurre en Medellín, Colombia, donde la gente puede movilizarse de manera eficiente y digna”, manifestó.

Detalló que la primera fase del proyecto contempla la puesta en funcionamiento de las rutas del BTR que conectan el Estadio Nacional con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), así como del Estadio Nacional Chelato Uclés hacia la colonia Kennedy.