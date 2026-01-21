Juan Diego Zelaya reitera que pondrá en marcha el Trans-450 y teleférico en 27 meses

Tegucigalpa, Honduras.- Con la promesa firme, el alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, reiteró su compromiso de poner en marcha sistemas de transporte masivo como el Bus de Tránsito Rápido (BTR) conocido como el Trans-450 y un teleférico, para reducir el rezago histórico en el traslado de miles de capitalinos.
Zelaya señaló que Tegucigalpa no puede seguir rezagada frente a otras capitales de la región y del mundo que ya cuentan con sistemas de transporte dignos, eficientes y accesibles, orientados a mejorar la calidad de vida de la población trabajadora.
“Es compromiso mío poner a funcionar un transporte público limpio, eficiente y a un costo razonable en la ciudad capital, así como lo tienen otras capitales del mundo”, expresó Zelaya, al destacar que la movilidad es un derecho básico de los ciudadanos.
Además, explicó que el sistema no debe verse como proyectos aislados, sino como una red integrada que permita a los capitalinos desplazarse de su lugar de origen hacia sus centros de trabajo de forma segura, rápida y ordenada.
“Es un sistema de transporte público total y complejo, que incluye el BTR y el teleférico, como ocurre en Medellín, Colombia, donde la gente puede movilizarse de manera eficiente y digna”, manifestó.
Detalló que la primera fase del proyecto contempla la puesta en funcionamiento de las rutas del BTR que conectan el Estadio Nacional con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), así como del Estadio Nacional Chelato Uclés hacia la colonia Kennedy.
Según lo anunciado, esta etapa inicial deberá concluirse en un período máximo de 27 meses o menos, plazo que el alcalde ha reiterado en diversas ocasiones como una meta inamovible de su gestión.
Posteriormente, se avanzará con las demás rutas del Trans-450, además del teleférico, el cual estará articulado directamente con el sistema de buses de tránsito rápido para ampliar la cobertura y reducir los tiempos de traslado.
El 12 de octubre de 2025, Juan Diego Zelaya asumió públicamente el compromiso de poner en marcha el BTR en un plazo máximo de 27 meses a partir del inicio de su administración municipal.
En ese mismo pronunciamiento, el edil afirmó que, de no cumplir con el plazo, presentará su renuncia inmediata e irrevocable al cargo de alcalde, una declaración que ha marcado su postura frente a la ciudadanía.
Como antecedente, el proyecto Trans-450 fue concebido en diciembre de 2010, cuando la Municipalidad del Distrito Central aprobó la financiación para implementar un sistema de bus de tránsito rápido en Tegucigalpa.
Con este fin se firmaron acuerdos con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que respaldaron financieramente la obra.
La inversión total comprometida alcanzó aproximadamente los 51 millones de dólares, destinados a la construcción de carriles segregados, estaciones y parte de la infraestructura urbana necesaria para el sistema.
Entre 2012 y 2013 se desarrollaron las principales obras en bulevares estratégicos como Centroamérica y Kennedy, pese a la oposición de algunos sectores del transporte tradicional.
Aunque en 2014 se inauguraron tramos de la infraestructura, el sistema nunca llegó a operar con buses articulados, quedando inconclusas las estaciones, talleres y puentes peatonales funcionales.
Durante años, distintas administraciones intentaron rescatar el proyecto, que en 2017 presentaba un avance físico cercano al 90 %, sin lograr que los buses entraran en funcionamiento.
Cuando comenzó la administración de Jorge Aldan en el 2022, anunció la cancelación definitiva del Trans-450, argumentando que se requería una inversión adicional considerable para hacerlo operable.
Tras su cancelación, las estaciones y carriles quedaron en desuso, mientras la deuda adquirida continuó siendo pagada por el Estado, generando cuestionamientos sobre la planificación del proyecto.