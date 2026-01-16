Falsa la cita de Juan Diego Zelaya sobre qué Tegucigalpa ocupa mil millones de dólares para reactivar el Trans 450

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales comparte una supuesta frase del alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, en la que asegura que necesita 1,000 millones de dólares para reactivar el proyecto del Trans-450 en Tegucigalpa. Sin embargo, la afirmación es falsa. El secretario ejecutivo del Partido Nacional, José Augusto Argueta, confirmó a EH Verifica que la cita es apócrifa y no corresponde a ninguna manifestación pública de Zelaya. Además, no hay registro público de tal declaración en medios de comunicación confiables ni en las cuentas oficiales del edil electo. “TEGUCIGALPA OCUPA 1000 MILLONES DE DÓLARES PARA REACTIVAR EL TRANS-450", dice literalmente en el texto sobrepuesto en la imagen replicada decenas de veces desde el 14 de enero de 2026.

Juan Diego Zelaya ganó la alcaldía del Distrito Central por una estrecha diferencia de 888 votos, frente a Jorge Aldana, candidato del partido Libertad y Refundación (Libre). Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Como parte de sus propuestas de campaña, Zelaya prometió que durante los primeros 27 meses de su gestión hará la reactivación del Trans-450, proyecto que fue abandonado en la administración municipal de Nasry Asfura (2014 a 2022) y Aldana (2022 a 2026). Juan Diego Zelaya, informó que, tras una revisión preliminar, identificó una deuda de aproximadamente 11,000 millones de lempiras en la Alcaldía Municipal, institución que asumirá formalmente el próximo 25 de enero. Zelaya calificó esta situación como el principal y más urgente desafío de su gestión entrante y aseguró que, una vez atendido el problema financiero, su administración priorizará la reactivación de proyectos de infraestructura paralizados en la capital.

No lo dijo