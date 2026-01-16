Juan Diego Zelaya detecta deuda de L 11,000 millones en la Alcaldía del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.-El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, afirmó que detectó, de manera preliminar, una deuda flotante de 11,000 millones de lempiras en la Alcaldía Municipal, institución que asumirá oficialmente el 25 de enero. Zelaya señaló que el alcalde saliente, Jorge Aldana, no le ha proporcionado información sobre la rendición de cuentas, debido a que se niega a aceptar la derrota electoral. Ante esta situación, explicó que ha iniciado indagaciones directas con proveedores y contratistas de la comuna capitalina para conocer los compromisos financieros pendientes. De acuerdo con el alcalde electo, los contratistas mantienen cobros pendientes por 2,500 millones de lempiras, mientras que el sistema bancario reclama un préstamo solicitado un día antes de las elecciones generales, del cual no se conoce con claridad en qué fue invertido. A esto se suma un crédito fiduciario por 7,500 millones de lempiras.

Zelaya aclaró que no se trata de una queja personal, sino de una obligación de informar a los capitalinos sobre el estado actual de la municipalidad y los proyectos inmediatos que se podrán impulsar con los recursos disponibles. "Ese es el problema número uno, el más urgente que me toca resolver desde el 25 de enero", afirmó el alcalde electo al referirse al préstamo por 1,000 millones de lempiras, el cual fue concedido para ser pagado con las recaudaciones del mes de enero. Manifestó además que ha enviado notas formales a la administración actual para garantizar una transición técnica y ordenada, así como para acceder a la información financiera clave que le permita dimensionar y enfrentar la crisis municipal. "Necesitamos información financiera para denunciar y mencionar cuál es el problema real de la municipalidad", agregó Zelaya. Reactivación de proyectosJuan Diego Zelaya subrayó que, una vez resuelto el tema financiero, su administración se enfocará en reactivar los proyectos de infraestructura detenidos, entre ellos la represa San José, considerada una obra clave para el abastecimiento de agua potable en la capital. "Desde el día uno vamos a iniciar el cambio, reactivando un montón de proyectos paralizados", expresó.