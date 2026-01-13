Juan Diego Zelaya acuerda con la CHICO impulsar y simplificar permisos de construcción

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde electo de la capital del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, se reunió con miembros de la Junta Directiva de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) donde acordó impulsar y simplificar permisos de construcción en los primeros 6 meses de su administración.

Zelaya asumió el compromiso de impulsar incentivos para promover la construcción y de simplificar los permisos de edificación como parte de una estrategia de reactivación económica y generación de empleo.

Además, informó que levantará un informe para conocer sobre los contratos de obras vigentes que tiene la municipalidad y cuál es la deuda heredada de la administración anterior, que se estima es de 2,500 millones de lempiras en proyectos de infraestructura vial y otras obras.