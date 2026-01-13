  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

"Voto por voto", la exigencia de colectivos que afectó movilidad en la capital

Colectivos del actual alcalde del Distrito Central (DC), Jorge Aldana, se tomaron distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela exigiendo conteo voto por voto a nivel municipal

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 12:08
Voto por voto, la exigencia de colectivos que afectó movilidad en la capital
1 de 10

Distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela amanecieron bloqueados este martes 13 de enero por supuestos colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), extendiéndose por varias horas en algunos sectores, quienes exigen un conteo voto por voto a nivel municipal.

 Foto: David Romero
Voto por voto, la exigencia de colectivos que afectó movilidad en la capital
2 de 10

Accesos obstruidos, quema de llantas y consignas a favor del actual alcalde del Distrito Central (DC) es el panorama que enfrentó la población capitalina durante la jornada de este martes.

 Foto: David Romero
Voto por voto, la exigencia de colectivos que afectó movilidad en la capital
3 de 10

Uno de los principales bloqueos se registró en la carretera CA-5, en la salida al norte de Tegucigalpa, a la altura de la aldea La Cuesta, donde un grupo de personas mantuvo el paso cerrado mientras exigía el reconteo de los votos de las elecciones generales a nivel municipal.

 Foto: David Romero
Voto por voto, la exigencia de colectivos que afectó movilidad en la capital
4 de 10
Voto por voto, la exigencia de colectivos que afectó movilidad en la capital
5 de 10

Ambos sectores estuvieron completamente bloqueados y abarrotados de personas que protestan en respaldo al alcalde Jorge Aldana.

 Foto: David Romero
Voto por voto, la exigencia de colectivos que afectó movilidad en la capital
6 de 10

Cabe destacar que, de acuerdo con la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), Aldana perdió la administración de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) frente al candidato del Partido Nacional (PN), Juan Diego Zelaya.

 Foto: David Romero
Voto por voto, la exigencia de colectivos que afectó movilidad en la capital
7 de 10

La diferencia de votos entre ambos candidatos fue mínima: Juan Diego Zelaya obtuvo 164,465 sufragios, mientras que Aldana alcanzó 163,577, lo que representa una diferencia de 888 votos.

 Foto: David Romero
Voto por voto, la exigencia de colectivos que afectó movilidad en la capital
8 de 10

En consecuencia, Aldana solicitó ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) la revisión de más de 400 actas a nivel municipal, las cuales —según su postura— le otorgaban el triunfo.

 Foto: David Romero
Voto por voto, la exigencia de colectivos que afectó movilidad en la capital
9 de 10

No obstante, el ente jurisdiccional declaró inadmisible la solicitud.

 Foto: David Romero
Voto por voto, la exigencia de colectivos que afectó movilidad en la capital
10 de 10

Esta decisión generó rechazo no solo por parte de Aldana, sino también entre algunos de sus simpatizantes, quienes han salido a las calles para manifestar su descontento.

 Foto: David Romero
Cargar más fotos