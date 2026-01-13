"Voto por voto", la exigencia de colectivos que afectó movilidad en la capital

Distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela amanecieron bloqueados este martes 13 de enero por supuestos colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), extendiéndose por varias horas en algunos sectores, quienes exigen un conteo voto por voto a nivel municipal.
Accesos obstruidos, quema de llantas y consignas a favor del actual alcalde del Distrito Central (DC) es el panorama que enfrentó la población capitalina durante la jornada de este martes.
Uno de los principales bloqueos se registró en la carretera CA-5, en la salida al norte de Tegucigalpa, a la altura de la aldea La Cuesta, donde un grupo de personas mantuvo el paso cerrado mientras exigía el reconteo de los votos de las elecciones generales a nivel municipal.
Ambos sectores estuvieron completamente bloqueados y abarrotados de personas que protestan en respaldo al alcalde Jorge Aldana.
Cabe destacar que, de acuerdo con la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), Aldana perdió la administración de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) frente al candidato del Partido Nacional (PN), Juan Diego Zelaya.
La diferencia de votos entre ambos candidatos fue mínima: Juan Diego Zelaya obtuvo 164,465 sufragios, mientras que Aldana alcanzó 163,577, lo que representa una diferencia de 888 votos.
En consecuencia, Aldana solicitó ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) la revisión de más de 400 actas a nivel municipal, las cuales —según su postura— le otorgaban el triunfo.
No obstante, el ente jurisdiccional declaró inadmisible la solicitud.
Esta decisión generó rechazo no solo por parte de Aldana, sino también entre algunos de sus simpatizantes, quienes han salido a las calles para manifestar su descontento.