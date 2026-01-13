Proyectos viales hacia Mateo y Villeda Morales siguen abandonados

Tegucigalpa, Honduras.- Los proyectos de reconstrucción vial anunciados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) hacia las aldeas Mateo y Villeda Morales permanecen paralizados, pese a haber sido presentados como soluciones viales y con millonarios presupuestos. Tras el proceso de las elecciones generales, muchas obras "duermen el sueño de los justos", generando molestia, frustración y afectaciones directas a miles de capitalinos. Uno de los casos más notorios es el proyecto de reconstrucción del pavimento en la carretera hacia la aldea Mateo, cuya ejecución quedó paralizada pese a las constantes exigencias de los pobladores, quienes incluso recurrieron a protestas para demandar la reanudación de los trabajos. Iván Sánchez, presidente del patronato de la aldea Mateo, denunció que las labores realizadas fueron mínimas y carecieron de seguimiento por parte de las autoridades responsables. “Pues mire, hicieron un afinamiento ahí nada más, dejando un carril de la carretera totalmente de tierra”, lamentó el líder comunitario. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según dijo, el proyecto estaba prácticamente listo para continuar, sin embargo, después de las elecciones todo quedó en el olvido. “Solo faltaba hacer una modificación y firmar, pero no he podido hacer contacto con el ingeniero encargado de la obra”, afirmó.

El representante del patronato reconoció que la población permanece a la espera de un cambio de autoridades. “Yo no he actuado porque estoy esperando que esta gente ya se vaya. Viene un nuevo gobierno y a es al que le vamos a exigir”, expresó. Sanchez lamentó que la obra quedó totalmente abandonada sin esperanza que termine en la actual administración . Su valoración sobre las autoridades salientes es contundente: “Fue un mal gobierno, porque imagínense: en vez de arreglar la calle, nos vinieron a desarreglar solo retiraron el asfalto y la dejaron peor”. A su juicio, las acciones ejecutadas representaron un retroceso para la comunidad. “En vez de pavimentarla, retrocedimos 20 años más atrás”, lamentó. Actualmente la vía volvió a ser de tierra. “Imagínese entonces, ¿cómo podemos decir que vino a mejorar totalmente nuestra carretera?”, cuestionó. Añadió que la problemática no es exclusiva de la aldea Mateo. “No solamente fue aquí, sino en el municipio de Lepaterique donde también quedó abandonado un proyecto”, señaló. La mala gestión de la SIT abarca un tramo considerable. “Estamos gestionando todo el proyecto, que equivale por lo menos a unos 5.5 kilómetros”, detalló.

Precisó que el proyecto comienza en la comunidad de Las Tapias y termina en el desvío que conduce a la comunidad del Empedrado. Es de destacar que desde el 10 de mayo de 2025 los pobladores realizaron la primera protesta con pancartas para exigir la reconstrucción completa de la carretera, afectada por baches, hundimientos y tramos intransitables. La misma situación viven los habitantes de la colonia Villeda Morales. Odilcia Valladares, residente del sector, lamentó que el proyecto fuera abandonado incluso antes de Navidad. “Imagínese, desde el 2018 hemos estado luchando para que nos pavimenten y de nuevo nos dejaron abandonado el proyecto”, expresó.