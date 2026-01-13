  1. Inicio
Reconstrucción de la carretera a Mateo queda abandonada por la SIT

La obra de reconstrucción de la carretera hacia Mateo permanece paralizada y sin avances por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Pobladores denuncian el abandono del proyecto y esperan una respuesta del próximo gobierno.

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 11:41
El Heraldo Videos