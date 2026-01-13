Iglesia Los Dolores solicita apoyo para restaurar su histórico templo

Tegucigalpa, Honduras.- La Iglesia Santa María de Los Dolores, uno de los templos más antiguos de Tegucigalpa, enfrenta un deterioro progresivo que pone en riesgo parte del patrimonio histórico y cultural de Honduras.

Las autoridades eclesiásticas informaron que durante el invierno, el templo presentaba filtraciones de agua, lo que causó daños en las paredes, techo y cúpula. Esto ha motivado a la feligresía católica a iniciar una campaña de recaudación de fondos para su restauración.

El templo es obra del padre Juan Francisco Márquez, quien inició su construcción en 1732. Desde esa fecha permanece la fachada central, por la que ahora se solicita colaboración para su restauración.

La fachada frontal es de gran valor para la cultura hondureña, ya que incorpora elementos naturales que los pueblos originarios consideraban sagrados y creación de Dios.

El párroco del templo, Carlos Domínguez, explicó que el deterioro se debe principalmente a dos causas: la antigüedad del templo, que tiene 293 años, y la presencia de palomas que se posan y anidan en la parte superior.

Lo que se retuvo por más de 10 años fue el permiso del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH); sin embargo, ya fue extendido y ahora se gestionan fondos, por lo que el sacerdote hizo un llamado a la población hondureña.