​​​​​​¡12 años de espera! Iglesia Los Dolores recibe autorización para restauración

Tegucigalpa, Honduras.- Tras más de una década de gestiones y trámites ante el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), la iglesia Santa María de Los Dolores finalmente obtuvo el permiso para iniciar su proceso de restauración. Este emblemático templo, cuya construcción inició en 1732, presenta daños en su fachada, paredes internas y externas, además de afectaciones causadas por humedad y el paso del tiempo. La parroquia había iniciado campañas para recaudar fondos, pero la falta de autorización del IHAH frenaba cualquier intervención en la estructura. La resolución fue emitida hace aproximadamente 15 días, informó la parroquia. Con este documento, la iglesia cuenta con la aprobación formal para realizar trabajos en las áreas más deterioradas del edificio, considerado una de las joyas arquitectónicas históricas del país. Carlos Domínguez, párroco de la iglesia, confirmó a EL HERALDO que obtener ese permiso era el paso más urgente y crucial. "La resolución ya la tenemos, está lista desde hace al menos 15 días. Antropología emitió el permiso para que se realicen los trabajos tanto en las paredes externas, la fachada y las paredes internas", explicó. Aunque ya podrían iniciar los trabajos, la parroquia tomó la decisión de no comenzar en este cierre de año. La razón principal es que necesitan planificar con especialistas en arquitectura patrimonial y estructuras antiguas para definir la metodología adecuada de restauración.

“No hemos comenzado porque queremos planificarlo mejor. Se necesitan personas entendidas en la materia, ingenieros, expertos que nos indiquen cómo tratar la fachada y las paredes internas. Por eso preferimos esperarnos hasta el próximo año”, detalló Domínguez. El IHAH también informó a la parroquia que no habría impedimentos para continuar con la planificación. “Nos dijeron que no nos preocupáramos, que procediéramos a realizar los trabajos que puedan planificarse. La potestad la tiene el IHAH, pero ya todo está autorizado”, afirmó el párroco. A comienzos del próximo año se reunirán con el Consejo Económico Parroquial para establecer un cronograma de trabajo. La restauración se desarrollará por etapas, tanto por razones técnicas como financieras. Domínguez explicó que el IHAH envió un documento donde se detallan los lineamientos y recomendaciones que deberán seguirse durante todo el proceso. Sobre las zonas más dañadas del templo, el párroco confirmó que la prioridad es la fachada principal, una de las más emblemáticas pero también más afectadas. “La fachada está muy dañada por la cantidad de aves que habitan allí. Esto la ha deteriorado bastante”, lamentó.

Las paredes externas también presentan daños serios debido a la humedad. La pintura se ha desprendido completamente en algunas áreas, dejando el ladrillo expuesto y provocando filtraciones constantes de agua, lo que amenaza la estructura en épocas de lluvia. Otra zona crítica es la cúpula, que necesita ser pintada nuevamente y tratada con materiales especiales. La nave principal, por su parte, tiene varias grietas que requieren reparación inmediata y la aplicación de un material impermeable para protegerla temporalmente mientras se ejecuta el proyecto mayor. En el interior del templo se observan daños como pintura desprendida v grietas superficiales. “Gracias a Dios hemos trabajado con el Consejo Económico para ir resolviendo lo interno, pero lo externo ya es otra escala y necesita apoyo especializado”, dijo Domínguez. La parroquia también se mantiene en comunicación con monseñor José Vicente Nácher para coordinar esfuerzos y buscar acompañamiento técnico. Sin embargo, se mantiene la postura de iniciar formalmente hasta el próximo año debido a las múltiples actividades del cierre del calendario religioso. Carlos Domínguez recordó que las empresas que alguna vez se ofrecieron a colaborar habían presentado estimaciones preliminares sobre el presupuesto, pero como el permiso no estaba aprobado, todo quedó suspendido y es necesario realizar nuevos estudios y actualizar los costos.

A pesar del largo camino, la parroquia confía en que las campañas de recaudación y el apoyo de instituciones públicas y privadas serán clave para ejecutar la obra. “Si no es a través del Estado, buscaremos la manera de cómo hacerlo”, aseguró el párroco. La lucha por restaurar la Iglesia de Los Dolores ha sido persistente. Domínguez recuerda que han pasado al menos 12 años desde que se comenzó a solicitar el permiso, tiempo durante el cual incluso se perdieron oportunidades con algunas empresas dispuestas a colaborar.