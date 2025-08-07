Con jornada espiritual y de recaudación buscan rescatar iglesia Los Dolores

Tegucigalpa, Honduras.- La Iglesia Los Dolores, uno de los templos más antiguos y emblemáticos de Tegucigalpa, está en riesgo debido al deterioro progresivo de su infraestructura.
Las filtraciones de agua han comenzado a causar daños en sus paredes, techo y cúpula, lo que ha motivado a la feligresía católica a iniciar una campaña de recaudación de fondos para su restauración.
Como parte de esta cruzada por la preservación del templo, la parroquia Santa María de los Dolores ha organizado una actividad espiritual y solidaria con el lema “María, Madre de los Dolores”.
La jornada tendrá lugar el viernes 13 de septiembre en el Campus San José de la Universidad Católica de Honduras, ubicado en el barrio Casamata, y será dirigida por el predicador católico Óscar Osorio.
Cuando y dónde es la actividad
La prédica se desarrolla bajo el tema “Caminando con María hacia la esperanza” y busca, además de fortalecer la espiritualidad de los participantes, recaudar fondos para los trabajos de embellecimiento del templo.
La ofrenda sugerida para asistir a la prédica es de 300 lempiras. Los boletos están disponibles en la oficina parroquial, en La Casita del Pan ubicada dentro del Mercado Los Dolores, en las Librerías San Pablo y en la Librería Católica “Uno Más Para Cristo”. También se ha habilitado información a través de los teléfonos 3204-0954 y 2237-2690 para quienes deseen apoyar o participar.
Esta actividad se enmarca en la conmemoración de los 294 años de fundación de la parroquia, que se celebran el 15 de septiembre. La comunidad se prepara con entusiasmo y esperanza para llegar al 300 aniversario del templo, uno de los más antiguos de Tegucigalpa
Las obras contemplan la pintura de la nave central, la restauración de la cúpula y la reparación del techo, el cual actualmente presenta filtraciones que comprometen la integridad del edificio.
El deterioro de la Iglesia Los Dolores no es un problema menor. Sus paredes muestran signos visibles de humedad y desgaste, y su cúpula, que corona con majestuosidad el templo, requiere atención urgente.
La restauración no solo es necesaria para preservar el edificio, sino para garantizar la seguridad de los feligreses y visitantes.
Este templo ha sido un lugar de oración y reflexión para miles de hondureños a lo largo de los siglos, pero también escenario de eventos históricos, encuentros culturales y manifestaciones artísticas. Por eso, su preservación interesa no solo a la feligresía católica, sino a toda la ciudadanía que valora el patrimonio nacional.
El llamado también es para las instituciones públicas y privadas, que puedan sumarse a esta causa. “Cada granito de arena cuenta”, insisten los organizadores, quienes consideran que la restauración de este espacio sagrado debe ser una responsabilidad compartida por todos los sectores de la sociedad.
La campaña busca que también sea un ejemplo de unidad, donde creyentes y no creyentes se unan por una causa común: salvar uno de los tesoros más queridos de Tegucigalpa.
Desde su fachada barroca hasta los altares tallados en madera, la Iglesia Los Dolores representa una herencia invaluable que merece ser cuidada. Su restauración no es un simple acto de mantenimiento, sino una forma de honrar la historia, la cultura e identidad como capitalinos y hondureños.
A menos de seis años de celebrar sus tres siglos de existencia, este templo sigue siendo un faro de fe, cultura y tradición.