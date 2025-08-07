Con jornada espiritual y de recaudación buscan rescatar iglesia Los Dolores

Tegucigalpa, Honduras.- La Iglesia Los Dolores, uno de los templos más antiguos y emblemáticos de Tegucigalpa, está en riesgo debido al deterioro progresivo de su infraestructura. Las filtraciones de agua han comenzado a causar daños en sus paredes, techo y cúpula, lo que ha motivado a la feligresía católica a iniciar una campaña de recaudación de fondos para su restauración. Como parte de esta cruzada por la preservación del templo, la parroquia Santa María de los Dolores ha organizado una actividad espiritual y solidaria con el lema “María, Madre de los Dolores”. La jornada tendrá lugar el viernes 13 de septiembre en el Campus San José de la Universidad Católica de Honduras, ubicado en el barrio Casamata, y será dirigida por el predicador católico Óscar Osorio.

Cuando y dónde es la actividad

La prédica se desarrolla bajo el tema "Caminando con María hacia la esperanza" y busca, además de fortalecer la espiritualidad de los participantes, recaudar fondos para los trabajos de embellecimiento del templo. La ofrenda sugerida para asistir a la prédica es de 300 lempiras. Los boletos están disponibles en la oficina parroquial, en La Casita del Pan ubicada dentro del Mercado Los Dolores, en las Librerías San Pablo y en la Librería Católica "Uno Más Para Cristo". También se ha habilitado información a través de los teléfonos 3204-0954 y 2237-2690 para quienes deseen apoyar o participar.

Esta actividad se enmarca en la conmemoración de los 294 años de fundación de la parroquia, que se celebran el 15 de septiembre. La comunidad se prepara con entusiasmo y esperanza para llegar al 300 aniversario del templo, uno de los más antiguos de Tegucigalpa Las obras contemplan la pintura de la nave central, la restauración de la cúpula y la reparación del techo, el cual actualmente presenta filtraciones que comprometen la integridad del edificio. El deterioro de la Iglesia Los Dolores no es un problema menor. Sus paredes muestran signos visibles de humedad y desgaste, y su cúpula, que corona con majestuosidad el templo, requiere atención urgente.