Habrá fútbol en navidad: Liga Nacional confirma horarios de la quinta jornada de triangulares

Tegucigalpa, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras le puso fin a la incertidumbre y confirmó las fechas y horarios de los partidos correspondientes a la quinta jornada de las triangulares del torneo Apertura 2025, una fecha clave para definir al segundo finalista del campeonato. La actividad comenzará el martes 23 de diciembre con el atractivo clásico entre Real España y Motagua, duelo correspondiente al Grupo A, que se disputará en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula a partir de las 7:00 de la noche.

En el Grupo A, Olimpia se mantiene como líder con siete puntos, seguido por Real España y Motagua, ambos con tres unidades. No obstante, el conjunto aurinegro es el único que aún tiene dos partidos pendientes, por lo que todavía tiene opciones matemáticas de alcanzar nueve puntos y clasificar a la gran final. En caso de empate entre Real España y Motagua, Olimpia será el equipo que avance a la siguiente instancia del torneo. En esta jornada, los Merengues descansan. La quinta fecha se cerrará el jueves 25 de diciembre con el compromiso entre Olancho FC y Platense, correspondiente al Grupo B, que se jugará en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa a partir de las 5:00 de la tarde. Este encuentro será de trámite, ya que Marathón aseguró su clasificación a la final tras empatar ayer 2-2 ante Platense en el estadio Excélsior de Puerto Cortés.

Con ese resultado, el Monstruo Verde llegó a siete puntos, producto de dos triunfos y un empate, y se volvió inalcanzable en la cima del Grupo B, asegurando así su boleto a la gran final del campeonato.

Partidos de la jornada 5 de las triangulares