Pablo Lavallén celebra clasificación y deja mensaje a la Liga: "Urge el VAR"

Puerto Cortés, Honduras.- El Marathón selló su clasificación a la gran final del torneo Apertura tras empatar ante Platense en la jornada 4 del Grupo B de las Triangulares, un resultado que fue celebrado con mesura por Pablo Lavallén, consciente del recorrido complejo que ha vivido el equipo verdolaga. El técnico argentino destacó el esfuerzo de sus jugadores en un mes difícil, marcado por exigencia física, presión competitiva y momentos emocionales fuertes dentro del club, subrayando que el pase a la final es un premio al trabajo diario y a la resiliencia del grupo.

Sin embargo, Lavallén no ocultó su molestia por el segundo gol recibido, originado de una acción de fuera de juego. Explicó que el partido se complicó tras un pelotazo que los dejó mal parados y derivó en la anotación inicial, una acción que, tras revisarla en el vestidor, consideró un offside “por lo menos de un metro”. En ese contexto lanzó una frase contundente que volvió a poner el debate sobre la mesa: “Urge el VAR”, insistiendo en que la tecnología no solo haría más justo el torneo, sino que también protegería a los árbitros de quedar expuestos en decisiones determinantes. Finalmente, Lavallén pidió calma y respeto por lo que viene. Aseguró que llegar a la final no es un logro consumado y que todavía no hay nada ganado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Conferencia de prensa

Análisis del partido y sensaciones en el equipo con un mes difícil Bueno, primero estoy agradecido con los jugadores que son los que hacen el esfuerzo todos los días, los que defienden nuestro trabajo, los que defienden a la gente, los que defienden al club y los sueños que tiene toda la gente, así que primero el agradecimiento a ellos por el esfuerzo. El partido sabíamos que no iba a ser un partido fácil, todos los partidos que hemos jugado con Platense, han sido disputados, reñidos, hoy no fue la excepción y bueno, sabíamos que teníamos que tratar de tener los jugadores más frescos posible porque ellos el único resultado que tenían era ganar y creo que en el primer tiempo hicimos un buen primer tiempo hasta los 30-35 minutos. Orobio sacó dos o tres, tuvo dos o tres atajadas muy buenas y después en un pelotazo nos complicaron, quedamos mal parados, nos hicieron el gol y después bueno, una jugada que la vi en el vestidor y es un claro un metro por lo menos y se cobra gol y lamentablemente otra vez volvemos a recurrir a este tipo de situaciones. Ese gol nos podría haber dejado tranquilamente sin la posibilidad de aspirar o de tener la seguridad de que podríamos estar en la etapa final, así que bueno, lamentablemente son errores que se repiten, a nosotros ya nos pasó dos veces con Real España y hoy. Es urgente el VAR, urgente, urgente VAR en esta liga. Si esta liga quiere ser una mejor liga tienen que proteger a los árbitros porque estos errores nosotros se los achacamos a los árbitros, ellos no tienen una computadora o un monitor para mirar, pero bueno, me parece si queremos tener un mejor fútbol en Honduras, más justo y que los árbitros no estén permanentemente en el ojo de la tormenta, hay que protegerlo con la tecnología.

Hoy vimos a Humberto Juárez con una versión diferente a la que nos había dejado en el primer partido. Y ¿quién va a ser el portero titular en esta gran final por la lesión de Samudio? Eso se va a resolver con las recuperaciones de los jugadores que están hoy lesionados. Si llega Samudio, lógicamente ha atajado todo el torneo, el segundo Enzo también tuvo una lesión importante y bueno, ahora Juárez el otro día hizo un gran partido, hoy lamentablemente no la pasó bien por momentos, pero bueno, tiene 19 años, está jugando una etapa final y es entendible, nosotros no le podemos exigir a un chico que es su segundo partido profesional que tenga el aplomo que tiene un jugador de 30 años que tiene partidos en la selección, puede pasar este tipo de cosas. Lo sabíamos y bueno, hoy pasaron. Y qué bueno que pasaron hoy. Y lo importante que también le dije a los jugadores ahora que no es fácil remontar un 2 a 0, no es fácil y menos de visitante y con una cancha complicada en donde quizás nuestro juego no era el más adecuado porque estaba muy pesada también. Así que es un gusto que nos haya tocado esta situación y que la hayamos podido resolver, revertir y terminar en donde queríamos. Con la entrada en el segundo tiempo de Isaac, Vega y Messiniti, ¿qué le dijo a los jugadores y cómo gestionó esa remontada? No, eso es mérito de los jugadores, lógicamente nosotros le remarcamos cuáles habían sido los errores, por qué íbamos perdiendo 2 a 0, teniendo en cuenta que el segundo gol es un claro offside, uno no puede hablar, pero bueno, en el ánimo de los jugadores incide porque te hacen un gol al minuto 45 o 47 del primer tiempo en offside y lógicamente eso desconcentra a los jugadores. Tratamos de decirle rápido que se despabilen, que no se queden con los errores, que no se queden con el error de línea o del árbitro, que tenemos que seguir jugando de la manera que sabíamos nosotros y que lógicamente teníamos gente en la banca que iba también a potenciar a los que estaban adentro y sabíamos que íbamos a terminar con un equipo picante si era la necesidad. Preparamos un partido en donde manejamos la pelota, después lamentablemente con el tema de los goles del 2 a 0 en el primer tiempo ya tuvimos que ir un poquito más y bueno, sabíamos que diseñamos un equipo para que termine con jugadores importantes al frente, de hecho jugó Rubilio, jugó Messi, Vega, Sacasa y bueno, medio como que tiramos toda la carne al asador y eso teníamos que prepararlo antes, saber que muchas veces son muy importantes los que arrancan el 11 pero también tenés que tener en cuenta quién va a terminar el partido y sabíamos que este partido es un partido peligroso porque Platense acá es fuerte y bueno, acertamos porque en realidad Platense se puso en ventaja y después nosotros terminamos también con todo, casi todo lo que tenemos en ofensiva y se pudo dar vuelta.