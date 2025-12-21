Javier López deja mensaje al Real España: "No vamos a hacerle la maldad"

Expresó su satisfacción por la actitud y el rendimiento de su equipo, sintiendo que el resultado anterior había sido injusto, y destacó la "diosa fortuna" y los postes como la principal diferencia en la serie.

Mirando al futuro inmediato, advirtió a Real España que su equipo saldrá a ganar el próximo partido, no por "maldad" hacia nadie, sino por el respeto que le deben a su institución, a la competición y a su afición, reafirmando el compromiso del club de competir siempre con la máxima intensidad.

Les comentaba el otro día que tenemos que ser súper respetuosos con la competición, súper respetuosos con nuestros rivales, súper respetuosos con nosotros mismos y nosotros vamos a competir los dos partidos que faltaban, ahora falta uno. Como requiere Motagua que salga a ganar todos los partidos con nuestros mejores jugadores, con los cambios que iremos metiendo durante el partido, pero desde luego vamos a ir a España a dejar en bien alto este escudo y a tratar de ganar el partido.

¿Al Motagua ya no tener competencia en este torneo, profe? ¿Ya ha comenzado a planear el plantel que quiere tener para el próximo campeonato? ¿Ha pensado en rotar jugadores, en quizás que salgan algunos jugadores? ¿Qué es lo que ha pensado con respecto a lo que viene con Motagua?

Bueno, satisfecho con la actitud, satisfecho con el juego que mostramos en muchas partes del partido, no solo hoy, creo que el otro día en la rueda de prensa pospartido, creo que el resultado fue bastante injusto para nosotros. Y en el tema de las rotaciones, bueno, llevamos tres partidos en siete días y es normal que algunos de nuestros jugadores estén cansados y además tenemos una plantilla amplia, profunda y le podemos dar oportunidades a cualquiera de ellos. Confiamos en todos los jugadores que tenemos y por ese motivo, bueno, pues en alguna posición hicimos rotaciones.

Satisfecho hoy con el funcionamiento de su equipo pese a la situación de Motagua en el torneo. Veo que rota el lateral izquierdo a Ricky Zapata y a Clever Portillo. ¿Qué no le gusta o qué busca?

Profesor, hay quienes dicen que Motagua no aparece cuando se necesita y hoy, pues un empate que no estuvo tan mal. ¿Qué opina sobre eso?

Yo opino, una cosa es valorar el resultado, creo que el otro día fue bastante injusto con lo que mostramos en el terreno del juego. Creo que la diferencia en esta llave con Olimpia ha sido palo dentro, palo fuera. Esa ha sido la diferencia entre nosotros y ellos. Hoy otra vez el gol que entró, parece que entraba llorando y pidiendo permiso y tuvimos otro larguero durante el juego. Y como os decía el otro día, bueno, es duro, es cruel con nosotros, pero bueno, tenemos que levantar la cabeza y mirar adelante.

¿Qué es lo que fue arrancando para mejorar este equipo para esta noche?

No creo que en tres días se pueda mejorar nada. Repito, el resultado del otro día se puede evaluar desde el frío, la frialdad del resultado, 2-0 y punto. O se puede evaluar desde el rendimiento del equipo, la generación de ocasiones de gol, etc. Creo que el otro día estuvimos bien y el resultado que obtuvimos no es lo que merecimos, pero ya lo dije el otro día, esto no es de merecer, es de hacer. Ellos fueron contundentes en las que tuvieron. Tuvieron la fortuna, la diosa fortuna, el palo y al interior, porque los dos goles pegaron primero el palo y luego el interior. Incluso uno de ellos rebotó en nuestro arquero y nosotros los tres palos que tuvimos, de los cuatro que tuvimos, uno entró a la red. Entonces, repito, se puede evaluar desde la frialdad del resultado, perdimos y punto, pero yo el otro día salí bastante satisfecho con el rendimiento del equipo.

¿Vio esa intensidad en los nuevos jugadores que usted metió en este partido? Y ahora pensar en el miércoles contra la España, también hacerle la maldad, podría decirse

Nosotros no vamos a hacerle la maldad a nadie, no estamos pensando en la maldad de nadie, estamos pensando en el bien nuestro. Ese es un criterio que creo que hay que erradicar en el fútbol de Centroamérica, eso de ir a hacerle la maldad a nadie. Nosotros tenemos que ir a hacer lo nuestro, lo que toca, lo que corresponde. Somos Motagua, tenemos que ir a ganar el partido y no por hacerle la maldad ni a Olimpia. Repito, tenemos que ser súper respetuosos con la competición y principalmente con nosotros mismos y con toda la hinchada que nos acompaña.

Profe, el otro día usted mencionaba y hablaba hacia futuro, el proyecto, este proyecto, y le quiero consultar, porque se hacen muchas las preguntas también y sobre todo el aficionado, ¿el proyecto seguirá en sus manos, independientemente de lo que ha sucedido?

Yo tengo contrato hasta el mes de mayo, ya lo dije el otro día. Antes que como entrenador, estoy muy contento en Honduras como persona, tanto mi familia como yo, estoy muy contento de vivir en Tegucigalpa. Es un privilegio entrenar a este equipo, aún en este momento, en esta situación, es un privilegio. Y de mi parte esto sigue adelante. Por supuesto que sí, desde el día de mañana nos reuniremos para ver en qué podemos mejorar todos, empezando por el cuerpo técnico, la plantilla, evaluar y a partir de ahí tomar decisiones, porque está claro que este equipo en el siguiente torneo tiene que ser más competitivo de lo que ha sido durante este periplo, porque nuestra afición así lo requiere y el escudo que hoy represento así lo amerita.

Profe, y continuando con ese tema, ¿se ha reunido con los directivos por el tema ese de su futuro o no ha habido ninguna reunión? Y aparte, profe, hoy lo vimos acercarse a la afición, que ha sido muy respetuoso ese tema y ha pedido siempre el cariño de ellos. ¿Hoy lo ha hecho de esa manera?

Mira, yo me reúno con los directivos dos veces por semana, ha sido así desde el inicio. Y si algo he notado que me encanta y que me gusta es que en la victoria y en la derrota siempre han estado ecuánimes, siempre hemos hablado de proyecto, hemos hablado de proceso, el contexto en el que me tocó llevar no es el más favorable, es un privilegio llevar a un equipo como este y estoy seguro que en otro contexto y con toda la evaluación que vamos a hacer y toda la autocrítica que vamos a hacer nos va a ayudar en el siguiente torneo pues que se vea el Motagua que todos queremos, ¿no?