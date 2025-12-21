Real España hará solicitud para el partido ante Motagua del 24 de diciembre. ¿Qué pedirá?

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia no consiguió clasificarse a una nueva final tras empatar 1-1 ante el Motagua en el Estadio Chelato Uclés por la cuarta jornada de la triangular del grupo A. Con este resultado, la triangular del grupo A se definirá en fecha navideñas y el campeón se conocerá hasta el 2026

¿Por qué motivo? Olimpia queda líder con 7 puntos, Real España le sigue con 3 y Motagua es último con solo una unidad. Pero los aurinegros son los únicos que tienen dos partidos pendientes, es decir, que matemáticamente puede alcanzar los 9 puntos y lograr una final. Conociendo esto, Olimpia y Real España tendrán que esperar hasta el final de las triangulares para saber contra quién jugarán. Ambos equipos esperan el rival que saldrá del otro grupo en dónde están Marathón (6 pts), Platense (1 pt) y Olancho (1 pts). Pero la fecha de la final dependerá de lo que pase mañana entre Marathón vs Platense por la cuarta fecha del grupo B de la triangular. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La Máquina pide cambio

El calendario de la Liga Nacional tiene programado que el duelo entre Real España y Motagua se jugará el 24 de diciembre a las 7:00 p.m. Sin embargo, EL HERALDO conoció que Real España pedirá jugar el 23 de ese mismo mes a las 7:00 pm y si no le aprueban se juega el 24 a las 4:00 pm.

¿Cuándo será la final del Torneo Apertura 2025-26? ¿Año Nuevo?