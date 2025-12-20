Presidente de la Liga Nacional cierra el tema sobre cancelaciones de jornadas

El titular del ente liguero aseguró que, hasta el momento, el calendario se mantiene en pie y que cualquier modificación dependerá exclusivamente de las decisiones que adopte la asamblea, al tiempo que abordó las críticas al nuevo formato de competencia, defendiendo su continuidad para completar el ciclo reglamentario del campeonato.

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional, se refirió al desarrollo de la fase final del torneo y aclaró el panorama en torno a la disputa de la fecha cinco de las triangulares , en medio de la incertidumbre que han generado distintos escenarios deportivos.

Abogado, estamos llegando a la etapa final. ¿Qué sensaciones hay como presidente de la Liga ahora que estamos en estas instancias finales del torneo?

Es un torneo donde hemos tenido muchas incidencias en todo el campeonato, pero afortunadamente nos vamos desarrollando muy bien. Hemos tenido buena cantidad de goles, buenos partidos, con un buen espectáculo, como los que vimos en la última jornada, y eso hace que el fútbol hondureño se desarrolle, que el aficionado crea en él y nos mantenga en expectativas como Liga Nacional. Vamos bien, creemos que tenemos una oportunidad de mejoras y estamos trabajando en ello. Mañana tenemos una asamblea de la Liga Nacional para apuntar algunos temas que creemos son de incidencia y que debemos actuar con acciones preventivas. Por ello hemos convocado una reunión extraordinaria, una sesión extraordinaria de la asamblea, para poder tomar decisiones.

Al hacer ese análisis, ¿qué medidas se toman?

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

No sabemos qué va a decidir la Asamblea de la Liga Nacional. Eso no es facultad de la junta electiva. Nosotros vamos a hacer un informe y a presentar todo lo que ha sucedido en el espectáculo para que ellos puedan tomar las decisiones de acuerdo a lo que tenemos, y que sea una decisión eminentemente técnica y colegiada.

La fecha cinco se juega, abogado, o no se juega? ¿Qué se ha hablado?

No tenemos ninguna resolución al día de hoy. Por lo tanto, tenemos programadas la fecha cinco y la fecha seis. Consecuentemente, para nosotros sigue el calendario en pie tal y como ha sido programado.

Más allá de que se den ciertos escenarios, por ejemplo que Olimpia clasifique y Marathón de igual manera, ¿siempre seguirán igual las jornadas o se podría evitar disputar algunos partidos?

Sé que su aspiración es que le diga qué va a pasar, lo conozco como prensa deportiva y es normal. Lo cierto es que eso no depende de la junta electiva, depende de la asamblea. Consecuentemente, no puedo pronunciarme con anticipación sobre qué pueda suceder, ni siquiera por un resultado que se pueda dar, porque hoy estamos esperando resultados. Nosotros esperamos jugar hasta la última jornada de la triangular, pero pueden darse resultados entre hoy y mañana que cambien el esquema.