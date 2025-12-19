Arboleda aconseja a Dereck: "Lo más difícil es mantenerse durante los años"

Tegucigalpa, Honduras.- Yustin Arboleda habló con franqueza en la previa del clásico ante Motagua, un duelo que Olimpia asume como una auténtica final pese a que su rival ya no tiene opciones matemáticas, consciente de que en este tipo de partidos el orgullo suele pesar más que la tabla. El experimentado delantero también se refirió al inminente adiós del joven Dereck Moncada, a quien destacó como un proyecto importante para el fútbol hondureño, y no eludió su postura sobre el polémico formato de la Liga Nacional, señalando que si bien hoy premia a los equipos más regulares, deja varios puntos por analizar de cara al futuro del campeonato.

Declaraciones

Motagua un equipo ya eliminado, ¿creen que eso es de más cuidado incluso para lo que resta de esta triangular o cómo lo toman ustedes? Sí, contento, contento por el momento que estamos viviendo. Sabíamos desde el comienzo que iba a ser una triangular difícil por los equipos a los que nos enfrentábamos, pero bueno, yo creo que vamos paso a paso. El equipo la verdad ha hecho dos muy buenos partidos. Desde un momento sabíamos que todo lo que se había hecho en las vueltas regulares había quedado allí, que había que comenzar un nuevo campeonato. Así lo hablamos como grupo y creo que de esa forma lo estamos afrontando. Como tú bien lo dices, mañana va a ser un partido quizás hasta más difícil que el que jugamos el día miércoles por todo lo que se genera. Es un clásico al final, independientemente de que Motagua matemáticamente ya no le alcance para estar en una final. Sabemos que son clásicos y en los clásicos a veces se juega más que la situación de si estás o no estás clasificado, se juega más por el orgullo. Así que sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero como tal hay que afrontarlo de la mejor manera. Mencionando el tema del orgullo y la clasificación, y también el caso de Derek Moncada, ¿cómo lo ha asimilado el grupo sabiendo que serán sus últimos partidos con el equipo y que se convertirá en legionario? Bueno sí, como tú lo mencionas, para nosotros es una final más, es otra final porque sabemos que es el partido que nos da la posibilidad de clasificarnos a la final. Así que como tal lo vamos a afrontar. Sabemos que no va a ser nada fácil, pero nosotros tenemos esa obligación y esa responsabilidad de ir a buscar los tres puntos que nos permitan situarnos en la final, que al final es lo que nosotros queremos. El tema de Derek, pues nada, contento, contento la verdad. Es un chico que viene haciendo las cosas bien, que trabaja día a día, muy humilde, que sabe escuchar y eso es muy importante hoy en día, porque realmente hoy en día a la juventud le gusta escuchar poco. La verdad es que él es un joven que escucha, que está presto a aprender siempre y eso es importante. Hoy se le está dando esa posibilidad, esperemos en Dios que la pueda aprovechar, que le vaya muy bien y al final es un proyecto para el fútbol hondureño. Siempre, como hondureño, deseándole lo mejor a otro hondureño.