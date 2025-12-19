Arboleda aconseja a Dereck: "Lo más difícil es mantenerse durante los años"

Tegucigalpa, Honduras.- Yustin Arboleda habló con franqueza en la previa del clásico ante Motagua, un duelo que Olimpia asume como una auténtica final pese a que su rival ya no tiene opciones matemáticas, consciente de que en este tipo de partidos el orgullo suele pesar más que la tabla.
El experimentado delantero también se refirió al inminente adiós del joven Dereck Moncada, a quien destacó como un proyecto importante para el fútbol hondureño, y no eludió su postura sobre el polémico formato de la Liga Nacional, señalando que si bien hoy premia a los equipos más regulares, deja varios puntos por analizar de cara al futuro del campeonato.
Declaraciones
Motagua un equipo ya eliminado, ¿creen que eso es de más cuidado incluso para lo que resta de esta triangular o cómo lo toman ustedes?
Sí, contento, contento por el momento que estamos viviendo. Sabíamos desde el comienzo que iba a ser una triangular difícil por los equipos a los que nos enfrentábamos, pero bueno, yo creo que vamos paso a paso. El equipo la verdad ha hecho dos muy buenos partidos. Desde un momento sabíamos que todo lo que se había hecho en las vueltas regulares había quedado allí, que había que comenzar un nuevo campeonato.
Así lo hablamos como grupo y creo que de esa forma lo estamos afrontando. Como tú bien lo dices, mañana va a ser un partido quizás hasta más difícil que el que jugamos el día miércoles por todo lo que se genera. Es un clásico al final, independientemente de que Motagua matemáticamente ya no le alcance para estar en una final. Sabemos que son clásicos y en los clásicos a veces se juega más que la situación de si estás o no estás clasificado, se juega más por el orgullo. Así que sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero como tal hay que afrontarlo de la mejor manera.
Mencionando el tema del orgullo y la clasificación, y también el caso de Derek Moncada, ¿cómo lo ha asimilado el grupo sabiendo que serán sus últimos partidos con el equipo y que se convertirá en legionario?
Bueno sí, como tú lo mencionas, para nosotros es una final más, es otra final porque sabemos que es el partido que nos da la posibilidad de clasificarnos a la final. Así que como tal lo vamos a afrontar. Sabemos que no va a ser nada fácil, pero nosotros tenemos esa obligación y esa responsabilidad de ir a buscar los tres puntos que nos permitan situarnos en la final, que al final es lo que nosotros queremos.
El tema de Derek, pues nada, contento, contento la verdad. Es un chico que viene haciendo las cosas bien, que trabaja día a día, muy humilde, que sabe escuchar y eso es muy importante hoy en día, porque realmente hoy en día a la juventud le gusta escuchar poco. La verdad es que él es un joven que escucha, que está presto a aprender siempre y eso es importante. Hoy se le está dando esa posibilidad, esperemos en Dios que la pueda aprovechar, que le vaya muy bien y al final es un proyecto para el fútbol hondureño. Siempre, como hondureño, deseándole lo mejor a otro hondureño.
Derek Moncada tiene 18 años y muy pocas veces vemos a un jugador irse a esa edad. ¿Qué tiene Derek para haber sido visto por equipos como Necaxa de México y qué se va a encontrar en Colombia?
La verdad que si vemos las condiciones primero físicas de él, para la edad que tiene le saca mucha ventaja a la media del biotipo del jugador que tenemos hoy en Honduras. Entonces creo que por ahí va sacando ventaja. Después, en la parte futbolística, se lo ha ido ganando partido a partido. Yo me acuerdo que hace tres años, cuando Pedro lo subió a entrenar con nosotros, ya hablábamos de las características que se le miraban. Se ha ido desarrollando, ha contado con su familia que lo apoya y no solamente es lo que él hace acá en el club, también tenemos conocimiento de que tiene entrenadores personalizados.
Todo eso a la larga le lleva un poco más de ventaja a los otros. En cuanto a Colombia, va a llegar a una institución muy estable. Anteriormente era Equidad, ahora cambió de nombre, se va a llamar creo Internacional de Bogotá. Es una institución que no tiene una gran afición, pero que seguramente le va a ayudar a crecer mucho en lo profesional. Como siempre, deseándole lo mejor, esperemos que pueda conseguir todo lo que desea en su carrera y que al final sea por el bien de él y de su familia.
¿Qué decirles para que no pierdan el suelo tras un buen partido y mantengan ese nivel?
Siempre no perder el rumbo con humildad, sabiendo que aún no se ha conseguido nada, que son jóvenes, que recién están dando sus primeros pasos en Primera División. En el fútbol lo más fácil es llegar, lo más difícil es mantenerse durante los años. Puedes llegar, hacer un partido bueno o un semestre bueno, pero eso no te marca nada. La regularidad durante toda tu carrera es lo que te va a mantener en la órbita. Siempre con humildad y trabajo se consiguen los objetivos.
En mi carrera nunca fui el más dotado técnicamente, pero siempre trabajé con ilusión y convicción. Dios me ha premiado por el trabajo, la entrega, el sacrificio y la humildad. Esa es la clave. Los sueños se cumplen, pero se cumplen cuando uno los busca y trabaja para lograrlos. En Honduras hay muchos jugadores con técnica, pero no solo con técnica alcanza, hay que dar ese extra y exigirse al máximo por el bien propio y de la familia.
Sobre el formato del torneo, ¿siente que hay justicia para los equipos más regulares como Olimpia y Maratón?
Del formato se ha hablado bastante, jugadores, entrenadores, prensa y directivos. Yo vengo de un fútbol como el colombiano, donde se juega un formato similar, pero allá son 20 equipos y hay muchos equipos fuertes. Aquí se está reflejando para bien de Olimpia y Maratón, que fueron los más regulares en las vueltas regulares y hoy son cabeza de sus triangulares. Por esa parte te puede premiar.
Pero también hay muchos temas por analizar. Si mañana ganamos y clasificamos, y Maratón gana el domingo, quedará una jornada más que probablemente no lleve gente al estadio. Hay cosas que uno a veces no dice porque no le corresponden, pero todo esto debería servir para que los encargados analicen si este formato conviene o no a nuestro fútbol. En Centroamérica hay formatos más seductores. Un campeonato con 11 equipos, semifinales y final, y se acabó. Pero no soy quien para decidir eso. El torneo está así y nosotros como Olimpia debemos ir paso a paso para conseguir nuestro objetivo.