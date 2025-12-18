  1. Inicio
Linda chica sorprende, Alexy Vega con guiño al Puskas y show de Marathón ante Platense

Con este triunfo, los Verdolagas quedan a un punto de meterse a la Gran Final del torneo Apertura 2025

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 19:54
Marathón goleó 3-0 al Platense por la jornada 3 del Grupo B en las triangulares de Liga Nacional. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.

 Fotos: Neptali Romero y Mauricio Ayala.
El Club Deportivo Marathón enfrentó este jueves su tercer segundo partido por el Grupo B de las triangulares de Liga Nacional.

Su rival de turno fue el temido Platense, equipo que ha sido la gran revelación en este Apertura 2025.

El compromiso entre Verdolagas y Escualos se jugó en el mítico estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Un susto tuvieron los aficionados y jugadores luego de que fallaran dos torres de iluminación, al igual que ayer en el Olimpia vs Motagua. Afortunadamente, la situación se solucionó rápido.
Yoel Murillo, aficionado de 13 años quien tuvo un accidente reciente, recibió regalo por parte del Platense y se lo entregó “Yío” Puerto.
Las bellas edecanes siempre se roban el show en este tipo de partidos de Liga Nacional.
Muchas lindas chicas llegaron al coloso de la capital industrial de nuestro país.

Esta bella colochita es otra de la que se instaló en el sector de silla y robó muchos suspiros. Ella llegó identificada con los colores del Marathón.

Familias completas llegaron a disfrutar del partido entre Marathón y Platense.

¡Qué lindura! La sensación de la previa del juego fue esta linda modelo.

La copa que se llevará el campeón de este torneo hondureño fue exhibida en la previa del encuentro.

Este fue el 11 titular de Marathón: Humberto Juárez; José Aguilera, Henry Figueroa, Javier Rivera, Iván Anderson; Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damin Ramírez, Alexy Vega; Cristian Sacaza y Nicolás Messiniti.
Así salió Platense: Javier Orobio; Oslan Velásquez, Pável Johnson, Rubén García, Samuel Pozantes; Manuel Salinas, Eduardo Urbina, Carlos Lopez, Carlos Pérez; Erick Puerto y Georgie Welcome.
El joven portero Humberto Juárez de Marathón fue una de las sorpresas. Es el tercer arquero del equipo Verdolaga y hoy debutó porque Samudio y Torres son baja por lesión.
El saludo de Raúl Cáceres, técnico de Platense, con miembro del cuerpo técnico de Marathón.

Georgie Welcome y "Yio" Puerto hicieron una pequeña oración previo al arranque del partido.

Platense arrancó mejor y tuvo varias ocasiones claras para abrir el marcador en el partido.

Humberto Juárez salvó al Marathón por lo menos en 3 ocasiones en los primeros minutos del compromiso.

Fue al minuto 20 que Marathón se puso adelante en el marcador. Nicolás Messiniti, anotó un golazo de tacón. José Aguilera remató de distancia y en el área de espalda al marco definió de taco y anotó su gol 16 en el torneo.
Así celebró el atacante el partido su gol número 16 del campeonato y se pone de líder de goleo junto a "Yio" Puerto y Rodrigo de Oliveira.

15 minutos más tarde tuvo otra oportunidad clara de anotar. Error en la salida de Jesús Mena, el rebote le quedó a Nicolás Messiniti, eludió a Juan Orobio, pero con la portería vacía no pudo meterla.
Alexy Vega no podía faltar en la fiesta y puso el 2-0 a favor de Marathón. El habilidoso volante disparó casi de media cancha al ver salido al portero Juan Orobio y se la clavó en el ángulo. Sensacional golazo del monstruo verde que se convierte en uno de los mejores del torneo.

Vega celebró como quiso y hasta se quitó la camiseta, sin importarle recibir tarjeta amarilla por la acción.

En el segundo tiempo, Alexy Vega selló su doblete para poner el 3-0. El zurdo mágico se perfiló mientras le llegaba el balón y la clavó al mero siete del marco rival.
El portero Javier Orobio adornó la jugada con esta gran volada.

Vega lo fue a celebrar con su afición en el Olímpico Metropolitano.

Con este resultado, Marathón llega a 6 puntos en el Grupo B y se pone a un punto de clasificar a la Gran Final del fútbol hondureño.

