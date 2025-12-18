Jugadores del Real Madrid buscan la salida de Xabi Alonso: Destapan la lista de inconformes

Revelan la lista de futbolistas que se han planteado y desean la salida de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid. Estos son los nombres y motivos.
En líneas generales, el Real Madrid no atraviesa su mejor momento con Xabi Alonso en el banquillo. Uno de los motivos que se esconden detrás de los pésimos resultados que han obtenido en las últimas semanas está en la división interna que existe.
La prensa española especula que hay varias piezas del equipo blanco que apuestan por un cambio de entrenador y creen que lo mejor sería destituir a Xabi. Otros, en cambio, defienden su continuidad.
Entre los pocos futbolistas que todavía apuestan por mantener la confianza en el técnico español, nos encontramos con Kylian Mbappé. El delantero francés, máximo goleador de LaLiga, considera que Xabi debe seguir al frente.
Otros elementos como Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurelién Tchouaméni, Arda Guler o el capitán Dani Carvajal, que se recupera de una lesión, también creen que Alonso está capacitado para revertir la situación.
Evidentemente, estos jugadores son conscientes que el equipo no vive su mejor momento, pero comparten que la responsabilidad cae sobre ellos. No tienen claro que las cosas puedan mejorar en caso de que llegue un relevo para Xabi.
Sin embargo, habría otro grupo de futbolistas que le estarían sugiriendo al presidente Florentino Pérez que se atreva a rescindir el contrato del entrenador para traer a alguien más capacitado.
Y tal como filtró la Cadena COPE hace algunos días, hay hasta siete jugadores que se han posicionado en contra de Xabi debido a la mala relación que comparten. No están de acuerdo con sus métodos ni con sus estrictos códigos de conducta, y echan de menos la figura de Carlo Ancelotti.
Y uno de los nombres sería el de Fede Valverde. El volante uruguayo fue imprescindible durante la etapa de ‘Carletto’ en el Santiago Bernabéu, pero con Alonso se ha visto obligado a jugar en otra demarcación. Contra Alavés terminó como lateral zurdo.
Para sorpresa de muchos, Jude Bellingham tampoco estaría de acuerdo con el método de Xabi y apostaría por un cambio en el banquillo.
Claramente el 'feeling' con Vinicius no es el mejor. El extremo brasileño ya se le ha declarado a Xabi Alonso públicamente durante el pasado Clásico de LaLiga y ha tenido que iniciar varios partidos como suplente. De hecho, las negociaciones para su renovación están frenadas.
Por su parte, Rodrygo ha comenzado a tener más minutos en estos últimos partidos. El inicio de temporada para el brasileño fue una pesadilla porque Xabi lo tenía prácticamente borrado. El delantero también sería partidario de un cambio de técnico.
Brahim Díaz sigue sin tener un cupo en el once incial y está jugando menos con Xabi. Su caso es más comprensible, pues ha pasado de ser muy importante en las rotaciones, a quedar relegado al ostracismo.
Ferland Mendy se volvió a lesionar a principios de diciembre y ha visto que ya no tiene espacio para ser titular. Con Álvaro Carreras y Fran García peleando el puesto, el francés siente que no ha tenido el apoyo de su técnico.
La lista de "enemigos" que Xabi Alonso tendría en el vestuario finaliza con el nombre de Endrick. Suplente habitual y que sigue sin convencer al entrenador.
Contra el Talavera en Copa del Rey jugó su primer partido como titular en la presente campaña, y viendo su buen rendimiento, cuesta entender los motivos por los cuales ha estado apartado. Los últimos reportes indican que tendría encarrilada su llegada al Lyon de Francia en enero en calidad de cedido.
Real Madrid se dejó rebasar del Barcelona y ahora está a cuatro puntos del liderato en LaLiga (43 y 39). El dibujo táctico de Xabi no termina de convencer a varios futbolistas de la plantilla ni a la afición merengue. Contra el Talavera sufrió hasta el último minuto para clasificar a los octavos de final.