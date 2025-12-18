  1. Inicio
Involucrado en polémica y pertenece a millonario: Así es el nuevo equipo del hondureño Dereck Moncada

Moncada fue comprado por el Club Necaxa y firmará un contrato por cuatro años con la institución de la Liga MX; Olimpia obtendrá parte del dinero por derechos de formación

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 15:15
El delantero hondureño Dereck Moncada no sigue en Olimpia la próxima temporada y aquí te contamos cómo es su nuevo equipo en el extranjero.

Fotos: Cortesía.
Dereck Moncada no seguirá en Olimpia y tendrá como primer destino en el extranjero al Internacional de Bogotá, club que anteriormente fue conocido como Club Deportivo La Equidad y que compite en la primera división del fútbol colombiano.
La institución tiene su sede en la ciudad de Bogotá, una plaza exigente por la altura, el ritmo de juego y la competitividad constante de la liga local.
Estadio Nemesio Camacho El Campín, aquí derrochará su talento el atacante hondureño Dereck Moncada.

El club fue fundado en 1982 y nació bajo el respaldo de la cooperativa de seguros La Equidad, lo que marcó desde sus inicios una identidad institucional sólida y bien organizada.
A lo largo de su historia, La Equidad se caracterizó por su estabilidad administrativa, algo poco común en el fútbol sudamericano, y por mantener proyectos deportivos a mediano y largo plazo.
Aunque no cuenta con una afición masiva ni con un palmarés lleno de títulos, el equipo supo consolidarse.
En los últimos años, el club inició un proceso de renovación institucional y de marca que derivó en su cambio de nombre a Internacional de Bogotá.
Esta transformación busca darle una imagen más moderna, global y alineada a un proyecto de alcance internacional.
El Internacional de Bogotá forma parte de un modelo de multipropiedad que también incluye al Club Necaxa de México y al Wrexham AFC de Gales.
Los dueños del nuevo Internacional de Bogotá (antes La Equidad) son un grupo de inversión estadounidense liderado por Al Tylis y Sam Porter, al que se unieron celebridades como el actor Ryan Reynolds y Eva Longoria, quienes compraron el club a Equidad Seguros y lo rebautizaron en diciembre de 2025 para enfocarlo en la capital colombiana.
Dicho modelo permite el intercambio de jugadores, metodologías y visiones deportivas entre los distintos clubes del grupo.
Para futbolistas jóvenes como Moncada, este esquema representa una oportunidad ideal para sumar minutos y adaptarse de forma progresiva al fútbol extranjero.
El club disputa sus partidos en escenarios importantes de la capital colombiana, enfrentándose regularmente a equipos históricos del país.
Para Dereck Moncada, esta etapa en el Internacional de Bogotá será un paso estratégico que le permitirá madurar, ganar experiencia y prepararse para su llegada definitiva al Necaxa y a la Liga MX.
Este es el nuevo uniforme del Internacional de Bogotá.

Sin embargo, no todo es color de rosas, ya que el Inter ha sido acusado en las últimas horas de apropiarse de la identidad del Bogotá FC, conjunto que lleva más de dos décadas en el fútbol profesional de Colombia.

Moncada fue comprado por el Club Necaxa y firmará un contrato por cuatro años con la institución de la Liga MX. El Olimpia obtendrá parte del dinero por derechos de formación.

