Barrida en Motagua: Jugadores que no seguirán en el equipo tras fatídica temporada

Ante estas tres eliminaciones, el entrenador Javier López sorprendió en conferencia al decir que no había fracasado: "Si para ti esto es un fracaso, es un fracaso. Para mí no. No me siento ningún fracasado, no me sentí ningún fracasado cuando Alajuela nos eliminó en la Copa Centroamericana y no me siento ningún fracasado hoy".