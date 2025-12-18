Barrida en Motagua: Jugadores que no seguirán en el equipo tras fatídica temporada

Motagua cerró ayer una temporada para el olvido, tras ser vencido por el Olimpia y haber quedado sin posibilidades de avanzar a la final de Liga Nacional. Estos son los jugadores que no seguirían en el equipo para la siguiente temporada.
Olimpia eliminó a Motagua de las triangulares del Apertura 2025 y los de Javier López firman una temporada para el olvido luego de quedar fuera de tres competiciones en el semestre.
Motagua quedó fuera de la Copa Centroamericana 2025 luego de caer en su propia casa ante el Alajuelense, mismo equipo que se coronó tricampeón del torneo de Concacaf.
Tiempo después, el Ciclón Azul volvió a sufrir otro duro golpe: Cartaginés de Costa Rica los dejó eliminados de la Champions de Concacaf que se disputará el próximo año.
Ante estas tres eliminaciones, el entrenador Javier López sorprendió en conferencia al decir que no había fracasado: "Si para ti esto es un fracaso, es un fracaso. Para mí no. No me siento ningún fracasado, no me sentí ningún fracasado cuando Alajuela nos eliminó en la Copa Centroamericana y no me siento ningún fracasado hoy".
Lo cierto es que no solo el entrenador español es uno de los señalados, también una serie de jugadores que no han rendido durante el semestre para el olvido que ha tenido Motagua.
Marlon Licona - Es uno de los grandes señalados de la eliminación de la Copa Centroamericana 2025 y en redes sociales se dice que el ciclo del futbolista ya está terminado en el club, pero le quedan seis meses contrato y su continuidad dependerá del informe final de Javier López.
Ricky Zapata - Es otro de los futbolistas del Ciclón Azul que son señalados tras una temporada llena de fracasos y al lateral izquierdo le quedan seis meses de contrato.
Carlos Argueta - El futbolista de 26 años también entra en la lista de los grandes señalados de las Águila Azules, sin embargo, renovó contrato en junio.
Luis Santamaría - El lateral de Motagua llegó este torneo Apertura 2025 con grandes expectativas luego de la Copa Oro que jugó con Honduras, pero los aficionados del Motagua dicen que en el club no ha rendido.
Jonathan Núñez - El pivote azul es uno de los señalados y también renovó su contrato en junio, aún le restan seis meses al futbolista de Motagua.
Luis Meléndez - El futbolista hondureño llegó a Motagua en este torneo procedente del Juticalpa FC y es uno de los señalados luego de la eliminación del Apertura 2025.
Yoel Castillo - Muchos quizás no lo conozcan porque el futbolista solo ha jugado 27 minutos en el Apertura 2025 y busca rescindir su contrato con Motagua o llegar a un acuerdo para irse a préstamo a otro club.
Carlos Mejía - 'Zapatilla' es otro de los grandes señalados de la eliminación de Motagua, sin embargo, el futbolista renovó contrato con el club y firmó por dos años el pasado mes de junio.
Sebastián Cardozo - De héroe a villano. El uruguayo fue el mejor jugador del último torneo que Motagua salió campeón, sin embargo, no ha tenido un buen semestre y es uno de los grandes señalados, pero también le resta contrato por seis meses al defensor.
Jorge Serrano - Motagua en enero compró la ficha del futbolista panameño, pero está claro que el espigado jugador del Ciclón Azul no ha tenido un buen semestre y es otro de los señalados.
Maicol Cabrera - El futbolista uruguayo es la tercer opción de Javier López en el ataque y el jugador es señalado como un 'mal' fichaje. Ante esto, el club busca llegar a un acuerdo rescindir su contrato al terminar el Apertura 2025.
Marcelo Santos - El capitán del Ciclón Azul es uno de los únicos jugadores señalados que se queda sin contrato al terminar el Apertura 2025, pero seguramente la directiva decidirá extenderle su vínculo.
Carlos Meléndez - El futbolista de Motagua entra en esta lista porque el Ciclón Azul lo quiere enviar a préstamo a otro club para que recupere su mejor nivel, ya que ha sido afectado por las lesiones.