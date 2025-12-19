Esposa de Orinson Amaya revela el homenaje en caso de lograr la ansiada 'Décima'

La esposa del dirigente verdolaga habló desde el corazón sobre el compromiso de la familia de acompañar al club en este momento decisivo.

San Pedro Sula, Honduras.- Con profunda emoción y entereza, doña Aracely de Amaya rompió el silencio en el estadio Olímpico para compartir las promesas que le hizo a su esposo, el eterno presidente de Marathón, Orinson Amaya, tras su fallecimiento.

Con voz firme, coincidieron en que Orinson Amaya soñaba con ver campeón a Marathón en el año del centenario y que ese deseo se ha convertido en una responsabilidad compartida entre la familia, los jugadores y la dirigencia, convencidos de que cada paso del equipo también es una forma de honrar su memoria

A sus palabras se sumaron las de sus hijos, quienes relataron la cercanía que siempre tuvieron con su padre y cómo hoy mantienen vivo su legado dentro del club, desde el respaldo emocional al plantel hasta el acompañamiento en aspectos logísticos y administrativos.

Reveló detalles de las gestiones que hoy mantienen con Marathón y aseguró que el anhelo de levantar la décima sigue más vivo que nunca, como un homenaje a la pasión y entrega con la que Amaya marcó la historia del equipo.

Así es, se dieron y es que la justicia divina existe. No es porque era nuestro familiar, mi esposo, el padre de mis hijos, pero él fue bien comprometido con la institución. Amaba al Marathón, lo ama, y yo sé que desde el cielo él está celebrando sus goles.

Él decía que nunca imaginó ser presidente de Marathón en el centenario y que todo se dio por gracia de Dios.

Sí, ahorita él estaba más defensivo, más alegre, más preocupado para que todo saliera bien. Se convirtió en el presidente del centenario, entonces había bastante responsabilidad.

¿Había algo distinto en él en este campeonato?

No, siempre, siempre. Pero había una chispa.

Doña Araceli, nunca había visto tan ilusionado a Orinson como en este torneo. ¿Siempre era así torneo tras torneo?

Sí, en realidad decidimos acercarnos más, apoyar al equipo, porque el objetivo es levantar la décima. Y en memoria de mi esposo, que él amaba tanto a su equipo, pues se va a lograr. Vamos bien, vamos ganando 2-0 y estamos muy felices.

¿Cómo se sienten ustedes ahora que están viniendo más seguido a los estadios y más empapados de cómo se maneja el fútbol en general?

Esta décima cada vez se siente más fuerte por el centenario, por el buen fútbol del equipo y por lo que sucedió con él.

Así es, los muchachos están bien comprometidos y vamos a levantar la décima y se la vamos a dedicar a nuestro eterno presidente.

Orinson Junior, ¿siempre te llevaba al estadio y te involucraba con el fútbol desde pequeño?

Sí, desde pequeño él me estaba ayudando y yo estaba aprendiendo todo lo que hacían y viendo el equipo todos los días, cada juego en el Yankel.

Melanie, dicen que heredaste el carácter fuerte de tu papá. ¿Es así?

Sí, así me han dicho.

¿Qué han hablado con los jugadores luego de todo lo que pasó y cómo ha sido la secuencia de los días?

La verdad que nosotros nos incorporamos con los muchachos desde que mi papá preparaba muchas de las cosas como alimentación y todo, y al día siguiente ellos tenían un partido. Nos presentamos como familia a hablar con los muchachos, a darles palabras de apoyo porque ellos tienen una gran carga ahorita. Mi papá estaba muy orgulloso de este equipo porque creo que nunca habíamos visto un Maratón del nivel de ahora. Más que todo fue darles apoyo, y yo sé que ellos están bien comprometidos.

¿Qué respuesta les dieron los jugadores?

Que están más que comprometidos para ganar la copa, que esa copa la tenemos que ganar, que es de nosotros.

¿Se siente una mayor responsabilidad en los jugadores luego de lo sucedido?

Sí, claro. Muchos de ellos se nos acercaron, el cuerpo técnico también se acercó con nosotros y ellos sienten bastante carga y están determinados a ganar.

Doña Araceli, ¿con qué futbolista han tenido más acercamiento dentro del grupo?

Con los muchachos del equipo realmente no, con el que más he estado platicando y estamos bien cerca es con Mario Berríos. Él es un gran personaje, mi esposo lo quería mucho, lo amaba como un hijo y le tenía mucha confianza. Con él he tenido un acercamiento más.

Mario Berríos es el eterno capitán.

Así es, el eterno capitán. Fue una de las gestiones de él dejarlo como imagen y director deportivo y fue muy acertada porque hoy confeccionó este equipo que está a un paso importante de llegar a una final. Para nosotros los marathones, que se busque ganar la décima.

¿Cuánto positivismo creen que generó el respaldo que ustedes les dieron a los jugadores tras la noticia?

Fue un entrenamiento. Pactamos con Mario ir a ver a los muchachos y hablar con ellos. Sentimos esa emoción de ellos al vernos como familia del presidente. Nuestras palabras les llegaron al corazón y ellos están bien comprometidos.

¿Ustedes están a cargo del equipo actualmente?

No, realmente los estamos apoyando en ciertas cosas.

¿En alimentación y temas administrativos?

Sí, tema de alimentación y tema administrativo. Hay varias cosas que no puedo mencionar, pero sí estamos apoyando.

¿Lo más importante es el apoyo emocional?

Exacto, el apoyo emocional que ellos necesitan porque quedaron prácticamente sin su presidente. Era como cuando alguien pierde a su papá. Muchos le decían mi viejo, mi papá. El cuerpo técnico es muy unido y todos le están poniendo corazón.

¿La junta directiva debe hacerse cargo ahora de los proyectos que dejó encaminados Orinson?

Sí, la junta directiva tiene que hacerse cargo. Él tenía muchos proyectos y se fue en su pleno apogeo, después del centenario y buscando levantar la décima. Ahora todo eso está a cargo de la junta directiva.

¿Qué decía sobre el campeonato y el sueño de ser campeón?

Mi papá tenía en su corazón que la décima iba a ser de Maratón. Estaba bien determinado y creo que eso le ha quedado al equipo, a la afición y a todos los maratones. Su legado ha fortalecido más al club.

Se vio el respaldo masivo en su despedida. ¿Vivía muy ocupado durante el centenario?

Sí, súper ocupado. Preocupado, feliz, estresado, lloraba, reía, planificaba. Yo creo que no va a volver a haber otro presidente como él, no porque sea nuestra familia, sino por el empeño que él ponía.

¿Sienten la responsabilidad de cerrar este campeonato en honor a él?

Así es, queremos levantar la décima con todo: con el equipo, con la junta directiva y con su familia. Queremos dedicársela hasta el cielo.

Si la copa llega, ¿la llevarán al lugar donde él descansa?

Exacto, sí.

¿Ya lo habían pensado?

Ahorita lo dijo usted, pero uno de sus mejores amigos lo mencionó el día del entierro. Sería un hermoso homenaje llevar la copa donde él descansa.