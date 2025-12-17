Mario Berríos revela proyectos de Orinson Amaya: "Dejó la vara alta"

Explicó que, por ahora, la junta directiva ha optado por darle continuidad al proyecto que él inició, respetando su legado y brindando respaldo al equipo en lo que resta del torneo, mientras que para el próximo año se convocará a una asamblea para definir quién asumirá la presidencia.

San Pedro Sula, Honduras.- Mario Berríos se refirió a la situación dirigencial que atraviesa Marathón tras la ausencia del presidente Orinson Amaya , reconociendo que no ha sido un proceso fácil para quienes están ligados al club.

Además, confirmó que la Liga ya comunicó oficialmente que el partido programado para el 25 de diciembre se disputará, por lo que Marathón deberá acatar la decisión en medio del contexto generado por el caso de Olancho.

Esperamos contar con el apoyo de la afición. Sabemos que es un partido importante para nosotros, sería un paso que ratificaría el buen momento que viene pasando el equipo. Va a ser importante el apoyo de la afición y que juntos podamos seguir luchando por ese objetivo.

¿Cómo está Marathón para el partido de este jueves contra Platense, que se va a jugar por la noche en el Olímpico, esperando el apoyo de la afición y buscando estar cada vez más cerca de la final?

Bueno, eso creo que ya lo comunicó la Liga, que sí se va a jugar. Es algo que no nos corresponde a nosotros tomar esa decisión. Ya la Liga hizo su comunicado y toca cumplir.

¿Qué puede decir sobre todo lo que ha pasado con Olancho y si realmente se va a jugar la próxima semana el partido programado para el 25 de diciembre por la Liga? ¿Se va a jugar o cómo está la situación?

¿Qué expectativas se tienen de Marathón, ya viendo que al equipo no le pesan estas instancias? Enfrentan a un Platense que ha sido considerado la cenicienta. ¿Qué tanto puede jugar eso en contra?

No, creo que Platense viene haciendo un gran torneo, lo ha demostrado a lo largo de las vueltas. Ha sido un equipo competitivo. Sabemos a lo que Marathón se va a enfrentar. Igual Marathón es un equipo muy consolidado, que viene mejorando partido a partido, y eso es importante para nosotros. Toca ratificarlo el día de mañana.

Marathón ha mejorado en lo futbolístico y en lo administrativo, pero al no estar Orinson Amaya, ¿cómo está el organigrama dirigencial del club? ¿Ya se ha hablado de quién tomará la presidencia?

La verdad que es un tema que no ha sido fácil para nosotros los marathones, más para los que estamos de cerca y ligados al club. Sabemos que hemos perdido la cabeza, al presidente, y todo lo que significaba Orison para Marathón.

¿Cómo se ha manejado la directiva tras esa pérdida?

Se ha tratado de continuar, de por lo menos apoyar al equipo como junta directiva en lo que resta del torneo y luego, para el siguiente torneo o el siguiente año, ver qué decisiones se van a tomar. Por ahora es darle continuidad a este proyecto, a esto que Orinson había comenzado, con el respaldo y apoyo de cada uno de los compañeros de junta directiva.

¿Entonces no hay una definición clara aún sobre la presidencia?

Por ahora, como junta directiva, es continuar de la manera que se venía haciendo, darle continuidad a lo que Orinson inició. Luego, para el siguiente año, se va a tener que tomar decisiones, convocar a una asamblea y ver quién es el candidato para la presidencia del club.

Para tranquilidad de la afición, ¿se va a mantener la estabilidad administrativa que había encontrado Marathón con Orinson Amaya?

Continuar con esa línea va a ser difícil. Sabemos que la vara quedó alta con el presidente, por todo lo visionario que era y por los proyectos que tenía para Marathón. No va a ser fácil, pero se han sumado directivos con toda la voluntad de darle continuidad a esto que Orinson inició y que tanto amaba, para que el club no caiga y siga creciendo.

¿Qué otros proyectos tenía en mente Orinson, además del alumbrado del estadio?

Ya estábamos por cerrar un complejo de canchas para ligas menores. Se había localizado el terreno para un complejo de cinco canchas, para trabajar las ligas menores. También se hablaba con profesores que se iban a integrar a ese proyecto, además de seguir creciendo con los palcos del estadio y muchos sueños más para hacer crecer a Marathón.

¿Todos esos proyectos se mantienen?

Sí, al igual que el de la iluminación. Son proyectos que manejábamos en el día a día con él. Ahora lo más importante es culminar este torneo, que es el campeonato. La junta directiva está haciendo el esfuerzo de darle continuidad y lograr el objetivo.

La vara quedó muy alta con Orinson, un presidente que hacía de todo. ¿Se han acercado exdirectivos para apoyar?

Han continuado los que siempre estuvieron a la par del presidente, los que apoyaban desde atrás. Ellos han tomado el mando y se les agradece el compromiso con Marathón y con la memoria del presidente, tratando de que esto continúe de la mejor manera.

Cambiando de tema, un sector de la afición y la prensa postula a Pablo Lavallén para la Selección Nacional de Honduras. ¿Cómo lo toma la dirigencia?

Lo que Pablo ha hecho es de admirar. Llegó este semestre y la mejora del equipo es evidente. Es la mano de él y de su cuerpo técnico. No es de dudar que pueda ser una opción para la Selección, pero él está muy enfocado y comprometido en lograr el objetivo, que es salir campeón.

¿Cuánto tiempo más tiene de contrato con Marathón?

Tiene seis meses más. Firmó por un año, le quedan seis meses, y esperamos que siga en el club y que continúe haciendo crecer esta institución.

¿Le darían permiso si lo llaman de la Selección?

Creo que cualquiera quiere estar en una selección. Si toca apoyarlo, se va a apoyar, pero ahora el compromiso es con Marathón y ojalá podamos lograr el objetivo.

¿A usted le gustaría ser presidente de Marathón?

No, estoy bien ahora, disfrutando.

¿Y en el futuro?

No sabemos qué puede pasar más adelante, nunca se sabe. Por ahora estamos enfocados y disfrutando este momento, a pesar de las circunstancias adversas. En lo futbolístico el equipo ha respondido y ahora queda acompañarlos, apoyarlos y pedirle a la afición que nos acompañe para que juntos podamos celebrar.