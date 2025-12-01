Luto en el fútbol hondureño: Fallece Orinson Amaya, presidente del Marathón

San Pedro Sula, Honduras.- Este lunes 1 de diciembre se confirmó la triste noticia sobre el fallecimiento de Orinson Amaya, presidente del Marathón.
Reportes indican que fue llevado de emergencia en horas de la mañana a un centro asistencial y perdió la vida por un infarto fulminante en una clínica de la ciudad de San Pedro Sula.
Orinson se sintió mal en su casa con un fuerte dolor en el pecho, al ser llevado por su esposa para ser atendido por médicos , lamentablemente no soportó y terminó muriendo a sus 52 años.
"Estamos muy quebrantados porque es una noticia muy fuerte para la familia, para nosotros que convivíamos día a día con él", dijo Rolin Peña, directivo del equipo verdolaga.
Deja un legado en la institución verdolaga
Desde que asumió la presidencia de Marathón en diciembre de 2015, tras la salida de Yankel Rosenthal, Orinson Amaya emprendió una tarea de reconstrucción institucional del club.
En sus primeros años, se encontró con una institución cargada de deudas, carente de patrocinadores y con múltiples demandas: “nos recomendaron que le cambiáramos el nombre al club”, dijo en su momento.
Ese arduo trabajo financiero, administrativo y de saneamiento interno permitió poco a poco recomponer al club: saldar deudas, recuperar estabilidad económica y estructural.
Además, la directiva que presidió redefinió la estructura del club, nombrando nuevos cuadros directivos e incorporando exjugadores y personas de confianza para encargarse de las ligas menores y la base del equipo.
En lo deportivo, la gestión de Amaya logró un hito importante: bajo su presidencia, Marathón rompió una sequía de ocho años sin títulos al consagrarse campeón en el torneo Clausura 2018.
El 2025 marcó un año simbólico para Marathón: su centenario. Bajo la dirección de Amaya, el club celebró los 100 años con la afición, con eventos especiales, homenajes y una búsqueda de reconectar con sus raíces.
DESCANSE EN PAZ, ORINSON AMAYA.