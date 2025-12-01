Luto en el fútbol hondureño: Fallece Orinson Amaya, presidente del Marathón

San Pedro Sula, Honduras.- Este lunes 1 de diciembre se confirmó la triste noticia sobre el fallecimiento de Orinson Amaya, presidente del Marathón.

Reportes indican que fue llevado de emergencia en horas de la mañana a un centro asistencial y perdió la vida por un infarto fulminante en una clínica de la ciudad de San Pedro Sula.

Orinson se sintió mal en su casa con un fuerte dolor en el pecho, al ser llevado por su esposa para ser atendido por médicos , lamentablemente no soportó y terminó muriendo a sus 52 años.

"Estamos muy quebrantados porque es una noticia muy fuerte para la familia, para nosotros que convivíamos día a día con él", dijo Rolin Peña, directivo del equipo verdolaga.