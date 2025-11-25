  1. Inicio
Así vibró la afición verdolaga en la gran fiesta del Marathón por su centenario

Una noche histórica vivió la afición del 'Monstruo Verde' en el gran centenario, donde el presidente develó una sorpresa que coronó la celebración

  • 25 de noviembre de 2025 a las 10:58
El Marathón vivió una fiesta centenaria única, con una sorpresa del presidente que emocionó a la afición.

 Fotos: Yospeh Amaya
La afición verdolaga disfrutó de una jornada inolvidable en el Campo Patria Marathón, durante las celebraciones del centenario del club.
Orinson Amaya experimentó una noche única entre el cariño de su gente y los vítores su gestión.
El ambiente festivo del Campo Patria Marathón contagió a todos, incluyendo a los niños, que disfrutaron cada instante.
Los aficionados verdolagas posaron felices para las cámaras de El Heraldo durante la celebración del centenario del club sampedrano.
San Pedro Sula se vistió de fiesta: así de vibrante y llena de color se vivió la noche del centenario verdolaga.
Cánticos, gritos y saltos: la afición esmeralda vivió al máximo la celebración del Club Deportivo Marathón.
Mientras festejaba con la gente, el presidente reveló una gran noticia: llegará el alumbrado eléctrico al Yankel Rosenthal.
Todos apuntaban sus teléfonos para inmortalizar un momento único que perdurará en el recuerdo de los presentes.
Con una masiva presencia familiar, la afición celebró el centenario del Marathón, consagrando desde ahora al equipo como "El Decano".
Hermosa imagen: una niña en brazos de su padre, festejando feliz con su peluche de dinosaurio.
Este pequeñín también cautivó con su pijama de dinosaurio y alentando a pesar de que el sueño le podía.
La barra organizada del Marathón, reconocida por mantener un ambiente de paz en los estadios junto a otros grupos de animación, apoyó sin cesar al equipo durante la celebración del centenario.
Con este gesto simbólico, el aficionado demuestra el profundo cariño hacia el Marathón en su centenario como institución futbolística.
Esta hermosa fan del Marathón vivió con emoción cada instante de la fiesta del centenario.
Fue un ambiente festivo donde todos, familiares y amigos, gritaban y cantaban con un único sentimiento en común: su pasión por el Marathón.
El presidente Orinson Amaya no pudo contener las lágrimas de emoción por lo vivido con los aficionados.
