Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?

¿Terminaron? Revelan lo que pasó con la relación entre la bella presentadora Laura Meza y el exjugador de Motagua Rodrigo Auzmendi.
Rodrigo Auzmendi inició una relación con la presentadora Laura Meza hace un par de meses cuando era jugador de Motagua.
Fue en noviembre del año pasado cuando comenzaron los rumores sobre el vínculo entre la famosa presentadora catracha y el futbolista argentino.
Aunque al inicio negaron la relación, en la final entre Motagua vs Olimpia del torneo Apertura 2024 de Liga Nacional de Honduras confirmaría todo.
Tras el final de ese partido en el que Motagua se coronó campeón nacional, se besaron frente a cámaras y medios de comunicación.
Pero todo tomó un giro inesperado, cuando el domingo 12 de enero de 2025, Rodrigo anunció oficialmente su despedida de Motagua y regresó a Argentina sin intención aparente de volver pronto a Honduras.
Auzmendi se fue de Honduras en el mejor momento de su carrera. Con Motagua anotó nueve goles en 25 partidos.
Su buen momento le valió para ser fichado por e Banfield de la primera división del fútbol Argentino.
Lo anterior, provocó que Laura Meza tuviera que renunciar a sus proyectos televisivos en Honduras en julio para mudarse a Argentina junto al futbolista.
La presentadora emprendió su viaje hacia tierras sudamericanas para seguir relación sentimental con el jugador.
Tras el fichaje de Rodrigo por Banfield, ella decidió también instalarse en su país natal para acompañarlo.
Sin embargo, unos meses después, Meza informó a través de redes sociales que estaba de regreso en Honduras, sorprendiendo a muchos seguidores.
En su publicación explicó que volvería solo por una visita durante el Feriado Morazánico.
En ese entonces comentó que planeaba regresar pronto a Argentina, dando a entender que la relación continuaba vigente.
No obstante, hace unos días confirmó que continuaba en Honduras y compartió que se estaba reinstalando en el país.
Horas después, Deportes TVC confirmó que la pareja había terminado su relación amorosa.
Según ese medio, Rodrigo Auzmendi decidió cerrar esa etapa y enfocarse en su vida personal en Argentina tras la ruptura. Así la pasa en sus vacaciones.
El delantero se prepara para el próximo torneo en Argentina, donde continuará bajo el mando del entrenador Pedro Troglio.