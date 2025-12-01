  1. Inicio
Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?

La presentadora anunció en sus redes sociales que se está instalando nuevamente en su tierra natal y esto es lo que se informa

  • 01 de diciembre de 2025 a las 08:28
Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
1 de 18

¿Terminaron? Revelan lo que pasó con la relación entre la bella presentadora Laura Meza y el exjugador de Motagua Rodrigo Auzmendi.

 Fotos: Cortesía.
Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
2 de 18

Rodrigo Auzmendi inició una relación con la presentadora Laura Meza hace un par de meses cuando era jugador de Motagua.

Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
3 de 18

Fue en noviembre del año pasado cuando comenzaron los rumores sobre el vínculo entre la famosa presentadora catracha y el futbolista argentino.

Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
4 de 18

Aunque al inicio negaron la relación, en la final entre Motagua vs Olimpia del torneo Apertura 2024 de Liga Nacional de Honduras confirmaría todo.
Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
5 de 18

Tras el final de ese partido en el que Motagua se coronó campeón nacional, se besaron frente a cámaras y medios de comunicación.
Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
6 de 18

Pero todo tomó un giro inesperado, cuando el domingo 12 de enero de 2025, Rodrigo anunció oficialmente su despedida de Motagua y regresó a Argentina sin intención aparente de volver pronto a Honduras.
Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
7 de 18

Auzmendi se fue de Honduras en el mejor momento de su carrera. Con Motagua anotó nueve goles en 25 partidos.
Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
8 de 18

Su buen momento le valió para ser fichado por e Banfield de la primera división del fútbol Argentino.

Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
9 de 18

Lo anterior, provocó que Laura Meza tuviera que renunciar a sus proyectos televisivos en Honduras en julio para mudarse a Argentina junto al futbolista.
Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
10 de 18

La presentadora emprendió su viaje hacia tierras sudamericanas para seguir relación sentimental con el jugador.
Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
11 de 18

Tras el fichaje de Rodrigo por Banfield, ella decidió también instalarse en su país natal para acompañarlo.
Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
12 de 18

Sin embargo, unos meses después, Meza informó a través de redes sociales que estaba de regreso en Honduras, sorprendiendo a muchos seguidores.
Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
13 de 18

En su publicación explicó que volvería solo por una visita durante el Feriado Morazánico.
Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
14 de 18

En ese entonces comentó que planeaba regresar pronto a Argentina, dando a entender que la relación continuaba vigente.
Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
15 de 18

No obstante, hace unos días confirmó que continuaba en Honduras y compartió que se estaba reinstalando en el país.
Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
16 de 18

Horas después, Deportes TVC confirmó que la pareja había terminado su relación amorosa.
Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
17 de 18

Según ese medio, Rodrigo Auzmendi decidió cerrar esa etapa y enfocarse en su vida personal en Argentina tras la ruptura. Así la pasa en sus vacaciones.

Laura Meza regresó a Honduras y confirman lo peor: ¿Terminó con Rodrigo Auzmendi?
18 de 18

El delantero se prepara para el próximo torneo en Argentina, donde continuará bajo el mando del entrenador Pedro Troglio.
