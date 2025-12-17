Olimpia vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver clásico HOY por la triangular

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia puede dar un golpe feroz para prácticamente sepultar las ilusiones azules de llegar a la final o Motagua puede revivir en sus aspiraciones de disputar la corona. Partido bravo, histórico o con mucho en juego en el estadio Nacional. El Chelato Uclés se viste de traje para albergar el clásico capitalino en la inauguración de la tercera jornada de las triangulares del torneo Apertura 2025/2026.

Olimpia y Motagua llegan unidos por el orgullo, pero distanciados por la necesidades. A priori, el Mimado arriba con la soga al cuello y el León con mayor margen de error. “Tienen futbolistas de gran nivel y un gran entrenador. El propio estratega dijo que es una final para ellos, tienen la necesidad de sumar. Nadie va a regalar nada y somos consciente de lo que se está en juego”, avisó el portero merengue, Edrick Menjívar.

Necesidad azul. Los Albos ganaron 1-0 en San Pedro Sula ante Real España y serán finalistas sin depender de nadie ganando dos de sus restantes tres duelos. El Mimado vive una realidad muy distinta tras caer 3-0 en el debut frente a la Máquina. Ganar sus tres duelos es la única ecuación que le dará el liderato del grupo A sin ocupar de otros. "Lo que hay que hacer es levantar la cara, trabajar y ver si somos capaces de hacer el partido que necesitamos para poder conseguir el triunfo", apuntó el técnico motagüense, Javier López. A partir de las 7:30 de esta noche, sonará el silbato de Selvin Brown para empezar con una batalla cargada de rivalidad.

Hora y canal dónde ver partido de Motagua vs Olimpia EN VIVO