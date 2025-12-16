Chirinos habla sobre calamidad en Liga Nacional y advierte a Motagua para duelo ante Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Michael Chirinos, experimentado atacante del Olimpia, atendió a la prensa en la previa de los duelos clave contra Motagua en el triangular del Estadio Nacional. Con la oportunidad de sellar el boleto a la final de la Liga Nacional de Honduras ganando dos partidos seguidos, el jugador mostró confianza y enfoque en el presente. En la conferencia, Chirinos analiza el formato del torneo, el estado del rival, la motivación del plantel y las irregularidades en el fútbol hondureño. El "León" llega motivado tras superar a Real España en la primera jornada y con la ausencia de Marcelo Santos en Motagua como un factor a considerar. Chirinos enfatiza la obligación de ganar cada partido, independientemente del contexto, y destaca la dedicación del equipo en los entrenamientos.

Finalmente, el jugador aborda temas personales como su rol de liderazgo ante la nueva camada juvenil, el estado de Edwin Rodríguez y un llamado a la afición para llenar las gradas. Con Olimpia cerca del título, Michaell Chirinos insiste en ir paso a paso para coronarse campeón.

Conferencia de Chirinos

— Tienen la gran posibilidad que en dos partidos en esta semana prácticamente aseguran la final. Es un formato raro, pero te da esa posibilidad. ¿Qué valoraciones hacen del famoso formato? La verdad que estamos muy contentos. Creo que hemos trabajado de la mejor manera. Estamos muy motivados por enfrentar a un gran rival, un clásico, que son diferentes. Sobre el formato, ya está. Nuestra obligación como institución siempre es salir a ganar cada partido. Y el día de mañana no será la excepción. La verdad que estamos motivados para sacar un buen resultado e ir paso a paso. — ¿Qué significa para ustedes el saber que si mañana y el sábado ya se acabó este tema del triangular y están en la final? ¿Y cómo toma un jugador con tanta experiencia en el fútbol de Honduras palabras de un dueño de un club diciendo me retiro en plena competencia, como pasó con el Olancho? La verdad es algo extraño que está pasando en el fútbol de Honduras. Nosotros lo tomamos con tranquilidad porque nosotros vamos paso a paso. Ya vieron que Real España le vino a quitar puntos a Motagua aquí, haciendo un excelente partido. Nosotros le quitamos a Real España ya, entonces nuestra obligación es ir cada partido. Nosotros estamos motivados para el día de mañana. Queremos el resultado, salir con la victoria y para seguir sumando, para seguir tomando confianza.