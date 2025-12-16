Chirinos habla sobre calamidad en Liga Nacional y advierte a Motagua para duelo ante Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Michael Chirinos, experimentado atacante del Olimpia, atendió a la prensa en la previa de los duelos clave contra Motagua en el triangular del Estadio Nacional. Con la oportunidad de sellar el boleto a la final de la Liga Nacional de Honduras ganando dos partidos seguidos, el jugador mostró confianza y enfoque en el presente. En la conferencia, Chirinos analiza el formato del torneo, el estado del rival, la motivación del plantel y las irregularidades en el fútbol hondureño.
El "León" llega motivado tras superar a Real España en la primera jornada y con la ausencia de Marcelo Santos en Motagua como un factor a considerar. Chirinos enfatiza la obligación de ganar cada partido, independientemente del contexto, y destaca la dedicación del equipo en los entrenamientos.
Finalmente, el jugador aborda temas personales como su rol de liderazgo ante la nueva camada juvenil, el estado de Edwin Rodríguez y un llamado a la afición para llenar las gradas. Con Olimpia cerca del título, Michaell Chirinos insiste en ir paso a paso para coronarse campeón.
Conferencia de Chirinos
— Tienen la gran posibilidad que en dos partidos en esta semana prácticamente aseguran la final. Es un formato raro, pero te da esa posibilidad. ¿Qué valoraciones hacen del famoso formato?
La verdad que estamos muy contentos. Creo que hemos trabajado de la mejor manera. Estamos muy motivados por enfrentar a un gran rival, un clásico, que son diferentes. Sobre el formato, ya está. Nuestra obligación como institución siempre es salir a ganar cada partido. Y el día de mañana no será la excepción. La verdad que estamos motivados para sacar un buen resultado e ir paso a paso.
— ¿Qué significa para ustedes el saber que si mañana y el sábado ya se acabó este tema del triangular y están en la final? ¿Y cómo toma un jugador con tanta experiencia en el fútbol de Honduras palabras de un dueño de un club diciendo me retiro en plena competencia, como pasó con el Olancho?
La verdad es algo extraño que está pasando en el fútbol de Honduras. Nosotros lo tomamos con tranquilidad porque nosotros vamos paso a paso. Ya vieron que Real España le vino a quitar puntos a Motagua aquí, haciendo un excelente partido. Nosotros le quitamos a Real España ya, entonces nuestra obligación es ir cada partido. Nosotros estamos motivados para el día de mañana. Queremos el resultado, salir con la victoria y para seguir sumando, para seguir tomando confianza.
Y sobre el presidente de Olancho, pues es muy difícil opinar de eso porque que se retire en una competición, en algo profesional es muy complicado opinar. Pero bueno, sus razones a de tener. Yo lo único que digo es que hay que ganárselo en la cancha todo.
— ¿Qué sabor se siente, por ejemplo, estos clásicos ahora que quizás hay menos polémica? No sé si lo has notado así con Motagua, con este nuevo técnico, pero su forma de juego, ¿cómo lo ha visualizado?
Motagua es un rival muy complicado, es un clásico diferente. Por muy que no les dé resultados, los clásicos juegan de una diferente manera. Nosotros estamos muy motivados, estamos muy concentrados en lo que vamos a hacer. Sabemos las virtudes y las deficiencias que tiene el rival, igual que ellos lo saben de nosotros. Pero bueno, vamos a esforzarnos al máximo para trabajarlo. Es cierto que ya no hay mucho drama, digamos, en los clásicos, que eso es muy importante para el ejemplo en las barras y todo eso. Entonces creo que vamos a ir a hacer un excelente partido, a sacar un resultado importante.
— Y de la ausencia que va a tener Motagua, la de Marcelo Santos, el capitán del equipo, ¿qué tanto puede influir también?
Bueno, nosotros sabemos lo que significa Marcelo Santos para Motagua. Sabemos lo que es estar adentro de un jugador como él. Pero bueno, son circunstancias que le han pasado varias veces a Marcelo. Eso ya es responsabilidad de él. Y bueno, nosotros vamos a hacer un excelente partido, sé quién es él.
— Y es un aliciente para ustedes saber que les pueden dar el tiro de gracia a Motagua, el máximo rival de la ciudad.
Es nuestra obligación, como les digo, es salir a ganar cada partido, sea el rival que esté enfrente. Lo respetamos de la misma forma. En este caso es un clásico y es un partido muy importante, lo sabemos todos. Si querés salir campeón, hay que competir con los que están enfrente, con los que te tocaron. Y la responsabilidad es sacar los tres puntos, ir sumando de a poco y si toca dejarlo atrás, pues así va a ser.
— ¿Te motiva el tener más responsabilidad dentro del equipo, tomando más en medio campo, ya no ser tan ofensivo, y ver a una camada bastante joven detrás de ti ahora en Olimpia?
Mi obligación como jugador de experiencia, como he pasado tantos años en este club, siempre es dar lo mejor. Dándole ejemplo a los más jóvenes, en este caso, de lo que significa ponerse la camisa blanca y defender el escudo. Pero también mi obligación es aportarle lo mejor para el equipo, para seguir creciendo y para poder retirarme de acá.
¿Ya renovaste tu trato?
No, todavía no he renovado, me tienen cagado.