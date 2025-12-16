  1. Inicio
Laura Meza sorprende tras ruptura con Rodrigo Auzmendi: A esto se dedicará en Honduras

Laura Meza inicia ahora una nueva etapa en su carrera profesional, llena de nuevos retos

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 09:19
Laura Meza sorprende con inesperada decisión tras confirmarse su ruptura amorosa con el futbolista Rodrigo Auzmendi. A esto se dedicará tras su regreso a Honduras.

Laura Meza ha vivido uno de los episodios más impensados de su vida, en el cual ha enfrentado cambios personales y decisiones difíciles en su vida profesional.

La presentadora hondureña volvió ser noticia hace unos días tras confirmarse el final de su relación amorosa con el futbolista argentino Rodrigo Auzmendi.
La historia entre el jugador y la presentadora había comenzado a finales de 2024, cuando los rumores sobre un posible romance empezaron a circular en redes sociales.
Todo parecía marchar bien, pero el 2025 trajo consigo una decisión que cambiaría el panorama por completo.
La salida de Auzmendi del fútbol hondureño para integrarse al Banfield de Argentina marcó el inicio de una nueva etapa para ambos.

Laura optó por poner en pausa su trabajo en televisión y trasladarse a Sudamérica, apostando por un proyecto de vida fuera del país.
La mudanza implicó dejar atrás estabilidad laboral y familiar, una elección que no resultó sencilla para la hermosa presentadora catracha.
Meses después, la comunicadora sorprendió al anunciar su regreso a Honduras, generando interrogantes sobre el verdadero motivo de su retorno. Con el paso de los días se confirmó que la relación sentimental con Auzmendi había llegado a su fin.
Ante las especulaciones, Laura decidió romper el silencio y compartir su realidad personal. La presentadora explicó que enfrentó un proceso legal relacionado con su hijo, situación que influyó de manera directa en sus decisión de volver a Honduras
Tras un periodo de reflexión y descanso en Siguatepeque, comenzó a reorganizar su vida con mayor claridad. En ese proceso, también desmintió cualquier conflicto laboral, aclarando que nunca se desvinculó oficialmente de Televicentro.
Ahora, su retorno a la pantalla se confirmó con un mensaje cargado de emoción, anunciando su regreso a “Las Mañanas de 5”, programa que la impulsó en su carrera profesional.
Laura Meza inicia ahora una nueva etapa en la televisión hondureña, con nuevos retos.
Laura Meza publicó estas fotos con sus compañeros de trabajo y amigos.

Por su parte, Rodrigo Auzmendi sigue ligado al Banfield de Argentina, pero ha surgido rumores de una posible salida del equipo para fichar con otro club de cara a la siguiente temporada.
El jugador la pasa tranquilo en su país natal y disfruta de su soltería.

