La nueva vida de la esposa de Arnold Peralta, 10 años después del asesinato del futbolista

Al momento de su muerte, Arnold Peraltaba estaba felizmente enamorado y formaba una linda familia con la joven Vanessa Oliva

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 08:38
Diez años han pasado desde la trágica noticia que impactó a toda Honduras, el fallecimiento del futbolista Arnold Peralta. Esta es la vida de su esposa en la actualidad.

Fotos: Cortesía.
Vanessa Oliva fue la compañera de vida del jugador hondureño Arnold Peralta y estuvo con él durante su carrera deportiva.
Han pasado 10 años del asesinato de Arnold Peralta y hoy en día su esposa Vanessa Oliva lo recuerda con cariño y emotividad.
Al momento de su muerte, Arnold Peraltaba estaba felizmente enamorado y formaba una linda familia con la joven Vanessa Oliva.
Vanessa Oliva se mostró orgullosa de los logros que consiguió Arnold Peralta en el fútbol. Esta imagen fue tiempo después de la muerte del futbolista.
Vanessa Oliva es originaria de La Ceiba, misma ciudad nacimiento de Arnold Peralta, quien hoy en tendría 36 años.
En sus redes sociales, Vanessa Oliva suele mostrar parte de su vida y lo que hace hoy en día para salir adelante.
La esposa de Arnold Peralta hoy en día trabaja como emprendedora, como lo dice en su cuenta de Instagram.
En Instagram, Vanessa Oliva cuenta con más de 10 mil seguidores y suele recibir cariñosos mensajes.
Vanessa Oliva tiene un negocio como emprendedora que se llama Beauty Shop.
"Soy una empresa pequeña, pero con un corazón enorme detrás de cada envío.No vendo solo skincare y detalles... comparto calma, cariño y momentos para ustedes, y eso me llena de gratitud todos los días", se lee en una publicación de su TikTok.
Vanessa Oliva también vende productos de FuXion, empresa sudamericana dedicada a la producción de alimentos nutracéuticos (productos derivados de alimentos que ofrecen beneficios para la salud más allá de la nutrición básica, combinando "nutrición" y "farmacéutico").
Vanessa Oliva ha sacado adelante a la hija que tuvo con Arnold Peralta con mucho esfuerzo y sacrificio.
En medio del aniversario 10 de la muerte de Arnold Peralta, Vanessa Oliva utilizó su cuenta oficial de TikTok para recordar al amor de su vida.
La esposa del exfutbolista compartió una fotografía en la que aparece Arnold junto a su hija, Camila Fabiana, fruto de su relación.
Vanessa reveló que su hija cumplió 10 años en este 2025, la misma cantidad de años que han pasado desde la muerte del exjugador hondureño del Olimpia. La coincidencia aumentó la carga emocional del mensaje y generó una ola de reacciones en redes sociales.
"Camila cumplió 10 años en octubre y su papá cumplió el 10 de diciembre 10 años de no estar", escribió Vanessa en la publicación, acompañado por un emoji triste.
Imagen del primer cumpleaños de la hija de Arnold Peralta, Camila. Vanessa Oliva hizo una bonita celebración.

Otra de las publicaciones que tiene Vanessa Oliva en su cuenta de TikTok, donde aparece como @vanessaoliva34.
La esposa del futbolista le ha inculcado a su hija el amor a su padre Arnold Peralta. No han dejado de visitar la tumba del jugador.

Mediante sus redes sociales, Vanessa Oliva sigue recordando a su amado Arnold Peralta.
Así luce hoy en día Vanessa Oliva, esposa del futbolista hondureño Arnold Peralta, quien fue asesinado el 10 de diciembre de 2015.
Vanessa Oliva ha salido adelante con trabajo, dedicación y mucho esfuerzo, rodeando de amor a su hija y recordando a Arnold Peralta en todo momento.
