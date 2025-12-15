Fichajes: Motagua busca dos jugadores, catracho firma en la MLS y Rougier volvería

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Motagua busca dos jugadores, catracho negocia en la MLS y Rougier volvería. Estas son las novedades en el mercado catracho.
El periodista costarricenses Kevin Jiménez informó que el volante hondureño Alejandro Reyes dejará al Sporting tico para ir a una mejor institución.
Walter “Colocho” Martínez dejará al Victoria de La Ceiba y tiene casi todo arreglado con Génesis Policía Nacional.
El lateral Wisdon Quayé también dejará al Victoria y tiene pláticas adelantadas con el Génesis Policía Nacional.
Nashville SC de la MLS renovó por un año más al volante hondureño Bryan Acosta, quien generalmente ha sido suplente con este club.
Pese al 3-0 en el inicio de la triangular vs Real España, en Motagua no piensan en cambiar de técnico y planean que el español Javier López continúe el siguiente torneo y arme su equipo.
Entre esa planificación de Motagua está buscar el fichaje del extremo hondureño Carlos Pérez de Platense, quien gusta mucho a Javier López.
Motagua también se encuentra siguiendo la pista del delantero uruguayo Rodrigo de Oliveira de Potros de Olancho, quien ha tenido un buen certamen.
Real España ya se encuentra negociando la renovación del portero Onan Rodríguez de 21 años.
Jonathan Rougier podría volver a Honduras y es que encuentra en pláticas con Génesis Policía Nacional. Rougier está actualmente en el Racing de la tercera división de Argentina.
Desde Guatemala han comenzado a hacer eco que Comunicaciones se encuentra seriamente interesado en Alexy Vega de Marathón.
El delantero argentino Ramiro Rocca no seguirá en Juticalpa y ya busca un nuevo club para el siguiente torneo.
El periodista panameño Abraham Arrocha informó que el delantero panameño Jorlian Sánchez interesa a Motagua, Marathón, Real España y Potros de Olancho.
El portal Vip Deportes indicó que Estrella Roja, campeón de Liga de Ascenso, ha fichado al atacante Cristian Manaiza con experiencia de Segunda en clubes como Leones FC.
El defensa hondureño Allans Vargas no seguirá con Real Estelí de Nicaragua y podría volver a Honduras para el siguiente certamen.