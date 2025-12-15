Modelo expuso a Lamine Yamal en vivo: "No sé cómo pudo caer, pensaba que era más inteligente"

El joven jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, está nuevamente envuelto en un tema polémico y esque una bella chica lo ha expuesto y detalló el por qué lo hizo
El juvenil del Barcelona ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, más que por su actuación en cancha, ha sido noticia por su vida amorosa.
Y en esta ocasión no ha sido la excepción. Lamine Yamal otra vez es noticia, sin embargo, no por algo que haya hecho directamente, sino por las recientes declaraciones de una influencer.
Carla Aish es una reconocida modelo e influencer en el Viejo Continente. Cuenta con más de 700 mil seguidores y ha causado revuelo en los últimos días por su confesión sobre famoso futbolista.
En charla con el youtuber Mowlihawk, la también modelo reveló que un reconocido jugador intentó conquistarla, pero no logró su objetivo, ya que según lo define ella su técnica fue "penosa".
“¿Hay algún famoso que te haya escrito?”, se le consultó a Carla y ella respondió que sí, y recalcó que “no te voy a decir el nombre...”. El youtuber insistió en saberlo, e incluso le dijo que confesara el equipo, pero ella se negó.
Sin embargo, ante la insistencia del entrevistador por saber el nombre, ella solo se limitó a decir: “Está en tendencia, en todos lados. Te voy a contar cómo me habló porque es penoso”.
Y posteriormente, llegaron las declaraciones que causaron furor, ya que desde España apuntan a que el 'famoso futbolista' que menciona se trataría de Lamine Yamal.
“Me parece penoso, pero yo no sé cómo pudo caer Fati Vázquez, o sea, pensaba que era más inteligente”, confesó la influencer. Cabe destacar que Fati también es reconocida y estuvo junto a Lamine Yamal durante sus vacaciones.
Ese pequeño detalle hizo que todas las miradas apuntarán hacia el juvenil del Barcelona. Aunque no menciona su nombre, el youtuber intentó revelar la identidad “Pero entonces tú estás hablando de...”, pero ella lo evitó: “¡No lo digas! Yo te dije que no te iba a decir el nombre”.
Y aclaró: “Te he contado esto para que la táctica no la pueda seguir haciendo y las niñas lo sepan, porque yo sé que escribe a bastantes”.
Asimismo, Carla Aish relata cómo es la técnica para ligar y que incluso le pidió algo más, ya que se vio muy forzado: “Te manda una fotito bomba que está preparada, porque luego le pedí otra foto de cómo estaba en ese momento y obviamente era otro momento”.
Aunque no mencionó nombres, por su pasado con Fati Vázquez, todos apuntan a que el jugador del que habla la influencer se trataría de Lamine Yamal.
El juvenil del Barcelona vuelve a estar en el ojo del huracán por lo extradeportivo. Cabe recordar que estuvo en una relación con la cantante argentina Nicki Nicole, pero ellos finalmente le pusieron fin a su vínculo.