Presidente del Banfield revela cuánto pagó a Motagua por Rodrigo Auzmendi y por lo que desea venderlo

Rodrigo Auzmendi llegó a la primera división del fútbol de Argentina para defender los colores del Banfield que comanda Pedro Troglio y dejó buenos números
Matías Mariotto, Presidente de Banfield, sobre la llegada de Rodrigo Auzmendi desde el Motagua de Honduras a la primera División de Argentina
"Nosotros ahora trajimos a Rodrigo Auzmendi, de allá de Honduras"
"25 mil dólares, pagamos la cláusula al Motagua de Honduras, yo podría haber digo la gran dirigente que se cubre y traer a Pipa Benedetto y Lucas Pratto"
¿Quién te recomendó al delantero de Honduras? se le preguntó al presidente del Banfield, ¿Pedro?
"Pedro y Fernando Romano que es un secretario técnico que trajimos nosotros que se encargan de escautiar acorde a lo que nuestra economía puede"
"Entonces poner la economía a la importancia de la realidad deportiva, entonces, yo dije, Rodrigo tiene 24 años, si sale bien, es una gran compra"
"Pagamos 25 mil dólares, tiene 24 años, mide 1.90 y que te marque tresa cuatro goles, ya vale tres millones de dólares"
"Bueno ganamos 285, es tomar esas decisiones arriesgadas y tener el cuero duro como dirigente", dijo el presidente del conjunto argentino.
Rodrigo Auzmendi marcó cuatro goles en 15 partidos jugados con el Banfield que comanda Pedro Troglio en liga.