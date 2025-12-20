​​​​​​"Flaco" Pineda habla sobre la posibilidad de dirigir a Olimpia y nuevo logro en Estados Unidos

Houston, Estados Unidos.- José Luis el "Flaco" Pineda es uno de los grandes futbolistas de Honduras que brilló por cuenta propia tanto en la Liga Nacional como en la Selección, lastimosamente no logró ser mundialista. Vivió procesos de muchas ilusiones para el pueblo catracho como la eliminatoria al Mundial 2002 donde se quedó a un paso. La vida ahora lo tiene radicando en Estados Unidos y siempre vinculado al fútbol.

El "Flaco" Pineda, de 50 años de edad, recientemente obtuvo uno de sus mayores logros a nivel profesional y logró su licencia como entrenador a través de la Federación de Estados Unidos. Luego de su retiro a finales del 2012, el fino volante de contención está apasionado con su trabajo con jóvenes y tiene muchos sueños por delante para transmitir la experiencia que acumuló. En entrevista con EL HERALDO el "Flaco" Pineda abordó su presente como entrenador, además de tocar los puntos claves de su carrera en Olimpia y su voz tiene impacto al referirse a la Selección de Honduras.

Entrevista con "Flaco" Pineda

Luego de estar en cancha ahora es entrenador ¿Cómo fue esa decisión? La mayor parte de los futbolistas siempre sueñan con dirigir y siempre tuve esa intención, se me dio la posibilidad y estoy contento. Se convirtió recientemente en entrenador oficial. Me acabo de graduar de la licencia como entrenador, es una licencia que me permite trabajar como asistente en la MLS, siendo entrenador principal en segunda y tercera siempre en Estados Unidos, además en universidades, academias... ¿Es una licencia que también le permite dirigir en Honduras? Habría que ver las leyes en Honduras, debería ser lo mismo. Seguramente hay políticas, la mía es una licencia internacional. Pocos lo saben, pero usted tiene muchos años trabajando como entrenador. Claro, estoy dirigiendo a chicos y esa es mi pasión. Trabajamos con jóvenes de 18 años hacia abajo en diferentes clubes.