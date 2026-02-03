Nasry Asfura y su esposa presentes en alborada por 279 aniversario de la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura participó la noche del 2 de febrero y madrugada del 3 en la alborada por los 279 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Asfura Zablah llegó a la Basílica de Suyapa junto a su esposa Lissette del Cid y saludó a los cientos de feligreses en la sede católica.

Tras concluir el evento, el presidente se tomó fotos con los ciudadanos que se movilizaron para conmemorar a la Virgen. Luego de la medianoche, los presentes disfrutaron del acostumbrado videomapping conmemorativo al hallazgo de la Virgen de los hondureños. La mañana del 2 de febrero, Nasry Asfura también había estado en la Basílica siendo parte de la misa y posteriormente se trasladó a una escuela de la capital para inaugurar el año lectivo 2026.

Los días 1, 2 y 3 de febrero se convierten en la Basílica en el corazón espiritual del país. Miles de hondureños se congregan para celebrar con devoción los 279 años de historia, fe y tradición.