Candidato del PN se atrinchera y se niega a repetir las elecciones por la Alcaldía de Guanaja

Tegucigalpa, Honduras.- El viernes 30 de enero, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) emitió sentencia producto del recuento jurisdiccional para que se repitan las elecciones generales para la elección del alcalde del municipio de Guanaja, sin embargo, uno de los candidatos se opone a esa ordenanza legal. El TJE, luego de superar la instancia del conteo jurisdiccional en este caso, en el que resultó ganador el candidato del Partido Nacional (PN), pero por una mínima cantidad, le ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE), que en el término que establece la Ley Electoral de Honduras, repita las elecciones en ese municipio del departamento de Islas de la Bahía. Esa decisión no ha sido bien recibida por el señor Rollin Dion Kelly Hurlston, candidato del Partido Nacional, y quien el pasado 25 de enero recibió el mando de la paradisiaca isla, de parte del alcalde saliente, Spurgeon Steven Miller Molina, luego de que el CNE lo acreditó como ganador.

Es por ello que Rollin Kelly se niega a repetir el proceso electoral para dirimir la situación que se dio en torno a esa alcaldía, a pesar del veredicto que dio el Tribunal de Justicia Electoral, para que las elecciones se repitan.

Negativa de repetir las elecciones

En declaraciones a medios locales de la isla de Guanaja, Kelly Hurlston, expresó: "jamás, no vamos a repetir las elecciones en Guanaja; eso ya está, es una trampa". Desde que se conoció la sentencia del TJE, en la que manda al CNE a repetir las elecciones en ese término municipal, los seguidores de Rollin Kelly y simpatizantes del Partido Nacional, han realizado actos de protesta en la isla, en reclamo a esa determinación del ente electoral. "Nosotros tomamos la decisión que no se van a repetir las elecciones. Vamos a hacer los que sea necesario, no sé hasta dónde tenemos que ir, pero vamos a hacer lo que sea necesario", replicó el nacionalista Rollin Dion.

Sobre esa posición, el magistrado presidente del TJE, Mario Flores, declaró: "producto del recuento jurisdiccional resultó con un empate. Fue público, ahí estuvieron los medios de comunicación y estuvieron las partes. Nosotros emitimos la sentencia y el mismo viernes nosotros le ordenamos al Consejo Nacional Electoral, mediante la sentencia, que se repitan las elecciones producto de ese resultado". Este caso que hoy envuelve a la Alcaldía de Guanaja, según Flores, es una de las novedades que surgió producto de las reformas que se le hicieron en el pasado reciente a la Ley Electoral de Honduras y a la Ley Orgánica Procesal Electoral, en las que se establecen que cuando hay un empate deben de repetirse las elecciones. Antes, esos procesos se definían mediante un sorteo, pero no especificaba como sería. "La sentencia de nosotros es firme, inapelable y le ordenamos al Consejo Nacional Electoral a que se repitan dichas elecciones. No tenemos más que ordenarle al Consejo Nacional Electoral y serán las autoridades pertinentes que hagan las acciones que en derecho correspondan", señaló Mario Flores.