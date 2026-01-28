En recuento jurisdiccional PN revierte resultado y gana alcaldía de Brus Laguna

Tegucigalpa, Honduras.- En el recuento especial del Tribunal Justicia Electoral (TJE), los resultados en la alcaldía de Brus Laguna, Gracias a Dios, se revirtieron a favor de la candidata del Partido Nacional, Teonela Paisano.
Pese a que inicialmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria al candidato, Carlos Marín del Partido Liberal por un estrecho margen de 21 votos, en comparación de su contrincante, los resultados del TJE dieron como ganadora a Paisano.
Con la revisión de solo tres actas con inconsistencias, la candidata nacionalista introdujo los recursos ante el ente de justicia electoral logrando comprobar su triunfo en Brus Laguna.
Ante el poco margen, la población del municipio de Gracias a Dios mantenía tomadas las instalaciones de la alcaldía hasta que el TJE declarara un ganador del proceso electoral ya con el conteo de las actas con errores e inconsistencia detectadas.
El recuento de la municipalidad de Brus Laguna, inicialmente estaba programado para el martes 27 de enero, sin embargo, el acto de recuento dio inicio este miércoles a las 3:30 de la tarde.
Posterior a las elecciones generales del 2025, el TJE recibió un total de 97 recursos de revisión e impugnación a los resultados brindados por el CNE el pasado 30 de diciembre.
A dos días de que finalice el plazo que otorga la ley al TJE -viernes 30 de enero-, el órgano jurisdiccional cuenta aún con al menos dos procesos pendientes a resolver uno presentado por la excandidata a diputada del Partido Nacional, Fabiola Rosa y una de Valle.