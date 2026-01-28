En recuento jurisdiccional PN revierte resultado y gana alcaldía de Brus Laguna

Tegucigalpa, Honduras.- En el recuento especial del Tribunal Justicia Electoral (TJE), los resultados en la alcaldía de Brus Laguna, Gracias a Dios, se revirtieron a favor de la candidata del Partido Nacional, Teonela Paisano.

Pese a que inicialmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria al candidato, Carlos Marín del Partido Liberal por un estrecho margen de 21 votos, en comparación de su contrincante, los resultados del TJE dieron como ganadora a Paisano.

Con la revisión de solo tres actas con inconsistencias, la candidata nacionalista introdujo los recursos ante el ente de justicia electoral logrando comprobar su triunfo en Brus Laguna.