Roosevelt Aviléz exige entrega de credenciales en las afueras del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- A un día de ser juramentado como alcalde de Talanga, Francisco Morazán, Roosevelt Aviléz realizó una protesta junto a simpatizantes en las afueras del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) exigiendo la entrega de las credenciales que lo acreditan en el cargo al frente del municipio. "Hoy estamos aquí en el TJE haciéndonos presentes y pidiendo como ciudadanos que se respete la voluntad de los ciudadanos, que se nos entregue la certificación para poder acreditarnos e ir con nuestra credencial para tomar posesión", declaró Aviléz. Asimismo, el miembro del Partido Nacional denunció que los abogados del alcalde saliente, Rudy Banegas, actuaron de manera maliciosa para dilatar el proceso.

"Hacemos un llamado a las autoridades de todo corazón para que se respete el Estado de derecho. Sabemos que se han hecho unas recusaciones del candidato del Partido Liberal alegando que los magistrados tenían intereses. Por eso les digo, lo hacen de manera maliciosa", mencionó. Roosevelt Aviléz agregó que llegarán hasta las últimas instancias a la espera de que el TJE emita una resolución tras la polémica de los últimos días en donde el nacionalista fue declarado como ganador luego de que el órgano electoral hiciera un recuento jurisdiccional para definir el resultado de esa corporación municipal.

Polémico recuento

La elección de la alcaldía de Talanga ha dejado uno de los momentos más polémicos e insólitos en la historia de la política hondureña después de que Rudy Banegas recibiera de manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) la credencial que oficializaba su segundo periodo como alcalde del municipio, sin embargo, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Habían pasado 25 horas desde que Banegas recibió el documento que validaba su reelección hasta que el TJE llevó a cabo un recuento jurisdiccional para definir qué candidato había ganado la contienda después de que algunas actas presentaran inconsistencias.