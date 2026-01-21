El CNE le entregó la credencial como alcalde electo de Talanga; 25 horas después resulta que perdió

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Ver para creer! A eso de las 11:00 de la mañana del martes 20 de enero, con mucho entusiasmo, Rudy Gustavo Manuel Banegas Lizardo recibió de manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) la credencial que lo oficializaba como el alcalde electo del municipio de Talanga; 25 horas después su historia dio un vuelco radical. La alcaldía de Talanga fue uno de los 66 casos que pasó al control del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), debido a que tampoco pudo dirimirse su situación en el escrutinio especial realizado el CNE, con relación a quién de los candidatos era el ganador de esa corporación municipal. Este miércoles 21 de enero, el TJE llevó a cabo el recuento jurisdiccional para destrabar el embrollo y declarar al ganador luego de contar las siete actas con inconsistencias de igual número de Juntas Receptoras de Votos (JRV) que entraron al recuento jurisdiccional.

Alrededor de las 12:30 del mediodía de este miércoles, luego de hacer ese conteo especial y minucioso de los votos, este dio como ganador al opositor del Partido Nacional (PN), Roosevelt Eduardo Aviléz Santos; provocando la molestia del liberal, Rudy Banegas.

Denuncia al presidente del TJE

"Vamos a ir a poner las denuncias al Ministerio Público, porque es inaudito la cantidad de votos que nos anularon y se vio un patrón bastante marcado en el caso de la anulación de votos, donde nos perjudican a nosotros, así que nos vamos a dirigir al Ministerio Público a denunciarlo", precisó Rudy Banegas. El declarado ganador por el CNE, dentro de las propias instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), dónde se realizaba el recuento jurisdiccional, denunció que a esa labor de recuento, en las JRV solo asignaron a personas del Partido Nacional y que no se permitió nombrar a representantes de los otros partidos políticos. Sin contar las siete actas con inconsistencias, Rudy Banegas ganaba la alcaldía de Talanga por una diferencia de 172 votos; ahora, con el conteo jurisdiccional, Roosevelt ganaría la alcaldía por una diferencia entre los 37 y 40 votos, según conoció EL HERALDO, de forma preliminar y extraoficial.

"Es algo también que lo catalogamos como premeditado para sacar a nuestros observadores. El magistrado Flores Urrutia se inclinó hacia el Partido Nacional y nos retiró a todos los observadores del Partido Liberal, para que no lleváramos un conteo real del recuento de los votos", denunció Banegas, ante los medios de comunicación. Según Banegas, la anomalía consistió en el número de votos nulos que les acreditaron y que no aparecían así en las actas de cierre originales. "Vamos a recusar al magistrado Mario Flores Urrutia, por varios intentos en el proceso de aceptación de las urnas".

La contraparte

Por su parte, Roosevelt Avilez, dijo: "Era lo que nosotros solicitábamos desde un principio. Sabíamos que estaban esas actas pendientes de reflejarse, sabíamos que iba a ser un margen bien cerrado y gracias a Dios, gracias al pueblo, gracias al Tribunal que dio respuesta a esta solicitud, y hoy lo demostraron de una manera transparente". Referente a la salida de los observadores que estaban presentes en el sitio del recuento en el CLE, acción denunciada por Banegas, Avilez, explicó que los observadores del Partido Liberal estaban tomando fotos y videos -cosa que está prohibido por el TJE-, esto generó un altercado entre los representantes de ambos partidos y el magistrado Mario Flores decidió retirarlos a todos.