Recuento jurisdiccional reafirma triunfo del único alcalde independiente

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el escrutinio especial practicado en el nivel electivo municipal, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) confirmó el triunfo de Néstor Joel Mendoza como alcalde de la Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua.

Mendoza, quien participó como candidato independiente bajo el movimiento Sigamos Desarrollando Juntos Nuestro Municipio, acumula así su tercer período consecutivo al frente de la comuna, luego de que el órgano jurisdiccional ratificara los resultados tras la revisión especial de actas.

"Aquí estamos gracias a Dios, lo que queríamos nosotros era que nos dieran la oportunidad de estar presentes en este conteo jurisdiccional para ser veedores para que no hubiese quedado la nebulosa de que nos robaron o me quitaron", indicó el edil.

A juicio de Mendoza, el trabajo desarrollado durante sus anteriores administraciones en esta zona central del país fue determinante para que la población le renovara su confianza y le permitiera continuar al frente del gobierno local.