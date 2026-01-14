Recuento jurisdiccional reafirma triunfo del único alcalde independiente

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el escrutinio especial practicado en el nivel electivo municipal, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) confirmó el triunfo de Néstor Joel Mendoza como alcalde de la Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua.
Mendoza, quien participó como candidato independiente bajo el movimiento Sigamos Desarrollando Juntos Nuestro Municipio, acumula así su tercer período consecutivo al frente de la comuna, luego de que el órgano jurisdiccional ratificara los resultados tras la revisión especial de actas.
"Aquí estamos gracias a Dios, lo que queríamos nosotros era que nos dieran la oportunidad de estar presentes en este conteo jurisdiccional para ser veedores para que no hubiese quedado la nebulosa de que nos robaron o me quitaron", indicó el edil.
A juicio de Mendoza, el trabajo desarrollado durante sus anteriores administraciones en esta zona central del país fue determinante para que la población le renovara su confianza y le permitiera continuar al frente del gobierno local.
Por su parte, el aspirante Fabricio Armando Velásquez, del Partido Nacional, quien interpuso una impugnación ante el TJE con el objetivo de revertir el resultado, reconoció la decisión del Tribunal.
Velásquez afirmó que se retira del proceso “con el corazón roto”, pero agradecido con las personas que le brindaron su respaldo durante la campaña. Indicó que, pese a la derrota, a sus 35 años considera que tiene una amplia carrera política por delante y adelantó que buscará nuevamente una postulación al cargo en el futuro.
Asimismo, señaló que desde su posición como regidor primero apoyará todas aquellas iniciativas que considere beneficiosas para el desarrollo del municipio.
Inadmitido
Durante el segundo día de recuento jurisdiccional el Tribunal de Justicia Electoral inadmitió a trámite los dos recursos de apelación presentados por el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, relacionados con el proceso electoral municipal.
La resolución fue debidamente notificada a las partes involucradas, quedando sin efecto la revisión solicitada por el edil capitalino ante el órgano jurisdiccional electoral.
De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal, los recursos interpuestos no cumplían con los requisitos legales establecidos para su admisión, por lo que no fueron conocidos en el fondo.
Con esta decisión, el TJE cierra la vía de apelación promovida por Aldana en el marco del proceso electoral a nivel municipal y ratifica el triunfo de Juan Diego Zelaya.