TJE admite recurso de apelación de Fabiola Rosa por diputación de Toño Rivera

Asimismo, mencionó que tanto Rivera y la candidata por el Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía, tienen que contestar agravios para que el TJE emita una resolución.

El apoderado legal de Rosa, Fernando González, sostuvo que su clienta era quien salía electa, pero "en un abrir y cerrar de ojos ("Toño" Rivera) le pasó 41 marcas más.

Por lo que en estos momentos se encuentra en disputa el curul que por ahora ostenta Rivera Callejas, quien remontó a último momento durante el conteo de votos.

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) admitió los tres recursos de apelación interpuestos por la candidata del Partido Nacional, Fabiola Rosa , en la planilla de diputados de Francisco Morazán contra su compañero, el veterano Antonio "Toño" Rivera Callejas.

En una entrevista para diario EL HERALDO Plus, la candidata nacionalista denunció que ella tenía 400 votos más que Rivera Callejas, pero que el CNE envió 600 actas a revisión visual, entonces "empezamos a ver que él subía muy rápidamente".

"Fui a revisar esas actas y me doy cuenta de que hay unas actas donde me bajan a mí y donde le suben a él. Y lo que más me llamó la atención es una acta donde en el acto original él aparece con 21 votos y le dan en el TREP 71 votos, y con eso fue lo que me pasó, porque la diferencia entre él y yo, según el CNE son 41 votos, y con esos 50 votos que le dieron a él, solo con esa acta él se pasa arriba de mí", condenó.

"Yo entiendo el camino político que ha tenido el señor Rivera, que tiene mucho tiempo de ser diputado, y entiendo que él tiene mucha influencia política y que yo, pues, soy una cara nueva, pero no significa que no pueda aportar, ¿verdad? Soy abogada, soy notaria, y más que todo yo quien tuvo el apoyo de la gente que quería una renovación dentro del partido", argumentó.

Sobre salir electo, "Toño" Rivera aseguró que aunque le fue mal en el Distrito Central, logró remontar por los votos rurales, es decir, de las aldeas y caseríos de Francisco Morazán.