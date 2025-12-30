Candidata desplazada por "Toño" Rivera: "Me están sacando ilegalmente de mi casilla"

Tegucigalpa, Honduras.- Fabiola Rosa, candidata a diputada por el Partido Nacional, estaba hace algunos días en la lista de los 128 parlamentarios que ocuparían un curul en el nuevo Congreso Nacional, sin embargo, lamentó que hubo un "movimiento inusual" en la revisión visual de actas que ahora la deja rezagada. En su lugar entró el veterano candidato Antonio "Toño" Rivera Callejas. La abogada de profesión denunció, en diálogo con EL HERALDO Plus, que ella tenía 400 votos más que Rivera Callejas, pero que el Consejo Nacional Electoral (CNE) envió 600 actas a revisión visual, entonces "empezamos a ver que él subía muy rápidamente". Eso no ocurría con otras casillas. "Fui a revisar esas actas y me doy cuenta de que hay unas actas donde me bajan a mí y donde le suben a él. Y lo que más me llamó la atención es una acta donde en el acto original él aparece con 21 votos y le dan en el TREP 71 votos, y con eso fue lo que me pasó, porque la diferencia entre él y yo, según el CNE son 41 votos, y con esos 50 votos que le dieron a él, solo con esa acta él se pasa arriba de mí", condenó. Afirmó que se trata de "un error en el sistema, que tiene que corregir el CNE", pero antes de este martes a las 11:59 de la noche (fecha límite para hacer la declaratoria) porque "sino declararían a alguien de una manera ilegítima y me afectan mi derecho, y eso es un delito electoral".

Rosa comentó que ella interpuso la denuncia por correo electrónico porque en el CNE no había nadie para recibirla. El caso se tenía que decidir en el pleno. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.





Al ser consultada sobre si tenía sospechas de que se trataba de algo intencional, ironizó: "Sabemos que incluso hay un presidente que dijo que llegó con fraude, pero yo estoy confiando que tal vez fue en la madrugada que hubo un error, aunque qué raro, ¿verdad? Que como le digo, solo es referente a la posición de mi casilla, a los errores que encontramos. A mí me bajan, a él le suben, qué raro". Rosa dijo estar confiando que no es algo planificado, sino que se trata de un error que se debe solventar lo más pronto posible.