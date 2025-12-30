Candidata desplazada por "Toño" Rivera: "Me están sacando ilegalmente de mi casilla"

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Fabiola Rosa, candidata a diputada por el Partido Nacional, estaba hace algunos días en la lista de los 128 parlamentarios que ocuparían un curul en el nuevo Congreso Nacional, sin embargo, lamentó que hubo un "movimiento inusual" en la revisión visual de actas que ahora la deja rezagada. En su lugar entró el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/tono-rivera-logra-curul-entra-lista-diputados-francisco-morazan-elecciones-honduras-2025-CI28752145" target="_blank">veterano candidato Antonio "Toño" Rivera Callejas.</a>La abogada de profesión denunció, en diálogo con EL HERALDO Plus, que ella tenía 400 votos más que Rivera Callejas, pero que el Consejo Nacional Electoral (CNE) envió 600 actas a revisión visual, entonces "empezamos a ver que él subía muy rápidamente". Eso no ocurría con otras casillas."Fui a revisar esas actas y me doy cuenta de que hay unas actas donde me bajan a mí y donde le suben a él. Y lo que más me llamó la atención es una acta donde en el acto original él aparece con 21 votos y le dan en el <b>TREP </b>71 votos, y con eso fue lo que me pasó, porque la diferencia entre él y yo, según el CNE son 41 votos, y con esos 50 votos que le dieron a él, solo con esa acta él se pasa arriba de mí", condenó.Afirmó que se trata de "un error en el sistema, que tiene que corregir el CNE", pero antes de este martes a las 11:59 de la noche (fecha límite para hacer la declaratoria) porque "sino declararían a alguien de una manera ilegítima y me afectan mi derecho, y eso es un delito electoral".