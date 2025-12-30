Candidata desplazada por "Toño" Rivera: "Me están sacando ilegalmente de mi casilla"

Fabiola Rosa dijo que confía que se trata de un error en el CNE y no algo planificado, aunque ironizó que ya han existido casos de fraude. Denunció un "movimiento inusual" en la revisión de actas

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 10:04
Tegucigalpa, Honduras.- Fabiola Rosa, candidata a diputada por el Partido Nacional, estaba hace algunos días en la lista de los 128 parlamentarios que ocuparían un curul en el nuevo Congreso Nacional, sin embargo, lamentó que hubo un "movimiento inusual" en la revisión visual de actas que ahora la deja rezagada. En su lugar entró el veterano candidato Antonio "Toño" Rivera Callejas.

La abogada de profesión denunció, en diálogo con EL HERALDO Plus, que ella tenía 400 votos más que Rivera Callejas, pero que el Consejo Nacional Electoral (CNE) envió 600 actas a revisión visual, entonces "empezamos a ver que él subía muy rápidamente". Eso no ocurría con otras casillas.

"Fui a revisar esas actas y me doy cuenta de que hay unas actas donde me bajan a mí y donde le suben a él. Y lo que más me llamó la atención es una acta donde en el acto original él aparece con 21 votos y le dan en el TREP 71 votos, y con eso fue lo que me pasó, porque la diferencia entre él y yo, según el CNE son 41 votos, y con esos 50 votos que le dieron a él, solo con esa acta él se pasa arriba de mí", condenó.

Afirmó que se trata de "un error en el sistema, que tiene que corregir el CNE", pero antes de este martes a las 11:59 de la noche (fecha límite para hacer la declaratoria) porque "sino declararían a alguien de una manera ilegítima y me afectan mi derecho, y eso es un delito electoral".

Rosa comentó que ella interpuso la denuncia por correo electrónico porque en el CNE no había nadie para recibirla. El caso se tenía que decidir en el pleno.

Al ser consultada sobre si tenía sospechas de que se trataba de algo intencional, ironizó: "Sabemos que incluso hay un presidente que dijo que llegó con fraude, pero yo estoy confiando que tal vez fue en la madrugada que hubo un error, aunque qué raro, ¿verdad? Que como le digo, solo es referente a la posición de mi casilla, a los errores que encontramos. A mí me bajan, a él le suben, qué raro".

Rosa dijo estar confiando que no es algo planificado, sino que se trata de un error que se debe solventar lo más pronto posible.

Quiénes son los diputados que van quedando en el Congreso Nacional 2026-2030

Según el registro del CNE, hasta las 10:30 de la mañana de este martes ella tenía 181,754 marcas, mientras que Rivera Callejas sumaba 181,795.

"Yo entiendo el camino político que ha tenido el señor Rivera, que tiene mucho tiempo de ser diputado, y entiendo que él tiene mucha influencia política y que yo, pues, soy una cara nueva, pero no significa que no pueda aportar, ¿verdad? Soy abogada, soy notaria, y más que todo yo quien tuvo el apoyo de la gente que quería una renovación dentro del partido", argumentó.

Para Rosa, el error está dentro del CNE y no en el partido al que pertenece. "Las personas que hicieron eso tienen responsabilidad civil, penal y administrativa conforme a la ley. Pero yo lo que quiero es que me resuelvan ese error, porque ese error no es algo leve, sino que me están sacando ilegalmente de mi casilla", insistió.

La abogada afirmó no tener mala interacción con Callejas, pero "después de esta situación que él salió hablando desde mucho tiempo antes, dando declaraciones que entraba a mi casilla, no hemos tenido un acercamiento con él".

La candidata a diputada se refirió a las declaraciones del parlamentario en las que decía que entraría como parlamentario del Legislativo, pese a que estaba en la posición 33 de su partido, muy lejos de la 23 (total de candidatos electos en Francisco Morazán).

"Yo estoy en este momento en la posición 11 de mi partido", dijo en ese entonces, mientras afirmaba que los datos del CNE lo posicionaban en la 33, pero que no era cierto. Además, detalló que habían otras dos aspirantes adelante de él para alcanzar la posición nueve: Seham Morales y Fabiola Rosa.

Rosa, por su parte, aseguró que luego de ella había otra candidata, es decir, que no era "Toño" Rivera Callejas el que le seguía, sino Morales.

En caso de que el CNE no resuelva su denuncia, según dijo Rosa, acudirá al Tribunal de Justicia Electoral, pero también puede tomar la acción penal de denunciarlo como delito electoral.

"Lo que necesito es que el pueblo hondureño pueda ver lo que está pasando y yo siento una gran responsabilidad con la gente que votó por mí, y eso es lo que estamos defendiendo", puntualizó.

