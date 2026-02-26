  1. Inicio
El Villano: Roger M. Zalavarría

Cae "Saylin", peligroso líder de la Pandilla 18 con nexos internacionales. La Dipampco lo vincula a extorsión, sicariato, secuestro y lavado de activos

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 00:00

También conocido con los alias de “Saylin” o “Hommie”, fue detenido esta semana por agentes de la Dipampco, que lo identifica como un “un peligroso miembro de la estructura criminal Pandilla 18 con rango a nivel nacional e internacional”, que ha ejecutado varias acciones, entre ellas la extorsión, el sicariato, secuestro y lavado de activos. Otros delitos que le imputan son homicidio y violación.

