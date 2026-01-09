El TJE declara inadmisibles las impugnaciones presentadas por el alcalde Jorge Aldana

Tegucigalpa, Honduras.- Inadmisibles declaró el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) las impugnaciones presentadas por el actual alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, en el proceso electoral.
Aldana, quien busca la reelección como alcalde, solicitó al ente jurisdiccional la revisión de más de 400 actas a nivel municipal, que, según él, le daban el triunfo.
Fue el magistrado del TJE, Mario Flores Urrutia, en ausencia de Mario Morazán, quien dio a conocer que las impugnaciones de Aldana fueron declaradas inadmisibles.
“El TJE, para dar una respuesta técnica y legal, establece que el peticionario debe ser congruente y preciso en su solicitud”, dijo Urrutia.
Sobre la ausencia de Morazán explicó que “El día de ayer se le convocó al magistrado Mario Morazán, convocatoria que realicé yo en mi condición de magistrado presidente”, dijo Urrutia, quien además mostró en físico las solicitudes realizadas.
Sin embargo, el magistrado representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) no se presentó, alegando que se encontraba enfermo.
Urrutia sostuvo que también se le convocó vía Zoom a Morazán, pero hizo caso omiso a la solicitud, por lo que se reprogramó la sesión para este 9 de enero a las 9:30 a. m.
“A las 11:30 y él no hacía acto de presencia”, recriminó Urrutia, y explicó que, tras los llamados sin respuesta, convocó a la magistrada suplente para que se hiciera presente. Agregó que se comprobó el quórum conforme a la ley, que establece la presencia de tres magistrados o bien de dos magistrados y un suplente.
“Durante el desarrollo de la sesión, la señora abandonó el pleno con una actitud que desconoce lo que establece el artículo 29 de la ley”, afirmó Urrutia.
“Hemos tomado, por mayoría, las decisiones del día, ya que el quórum estaba instalado”, añadió. En el caso específico del Distrito Central, explicó que la magistrada Mirian Barahona resolvió inadmitir a trámite el recurso de apelación interpuesto por los abogados Rosa Irene Villeda, Edwin Natael Sánchez y Paul Emilio Zepeda, apoderados legales de Jorge Aldana Bardales y que él estuvo de acuerdo.
“Esa fue la decisión que tomó el pleno de magistrados, con la única misión de darle una respuesta al pueblo”, dijo Urrutia. Sobre los argumentos, sostuvo que se presentaron 987 actas y que “este tribunal constató la pasividad del recurrente, quien, teniendo conocimiento formal de la admisión de su acción administrativa, no realizó ninguna gestión para darle seguimiento y procurar una pronta resolución”.