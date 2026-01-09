El TJE declara inadmisibles las impugnaciones presentadas por el alcalde Jorge Aldana

Tegucigalpa, Honduras.- Inadmisibles declaró el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) las impugnaciones presentadas por el actual alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, en el proceso electoral. Aldana, quien busca la reelección como alcalde, solicitó al ente jurisdiccional la revisión de más de 400 actas a nivel municipal, que, según él, le daban el triunfo. Fue el magistrado del TJE, Mario Flores Urrutia, en ausencia de Mario Morazán, quien dio a conocer que las impugnaciones de Aldana fueron declaradas inadmisibles. “El TJE, para dar una respuesta técnica y legal, establece que el peticionario debe ser congruente y preciso en su solicitud”, dijo Urrutia.

Sobre la ausencia de Morazán explicó que “El día de ayer se le convocó al magistrado Mario Morazán, convocatoria que realicé yo en mi condición de magistrado presidente”, dijo Urrutia, quien además mostró en físico las solicitudes realizadas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Sin embargo, el magistrado representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) no se presentó, alegando que se encontraba enfermo. Urrutia sostuvo que también se le convocó vía Zoom a Morazán, pero hizo caso omiso a la solicitud, por lo que se reprogramó la sesión para este 9 de enero a las 9:30 a. m.