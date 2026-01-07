“No sean pícaros”: Jorge Aldana responde a Juan Diego tras solicitud de transición de la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, respondió al llamado del alcalde electo, Juan Diego Zelaya, insistiendo en que no reconocerá la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) mientras no se realice el conteo de las actas que presentan inconsistencias. Aldana dejó claro que, antes de hablar de una transición administrativa, su postura es que se revisen los resultados electorales. “Yo lo podría invitar a que venga a contar los votos primero. Si nos quieren sacar de la alcaldía, que cuenten los votos; si perdemos, nos vamos. Démosle vuelta a la tortilla, ¿qué harían ellos si estuvieran en esta situación?, no sean pícaros”, expresó el edil capitalino.

El alcalde sostiene que existen más de 400 actas con irregularidades que deben ser revisadas, ya que según él estas le dan el triunfo, por lo que considera prematuro iniciar cualquier proceso de transición en la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Sus declaraciones surgen luego de que Juan Diego Zelaya, declarado alcalde electo por el CNE el pasado 30 de diciembre, solicitara públicamente una transición técnica, transparente y ordenada en la municipalidad. A través de su cuenta en X, Zelaya afirmó que "a pesar de múltiples gestiones, la administración actual de la alcaldía aún no recibe la notificación oficial para conformar el equipo de transición", y subrayó que es "urgente" conocer la situación financiera real de la institución. "La capital necesita acción inmediata. Reiteramos nuestro llamado a una transición técnica, transparente y ordenada, enfocada exclusivamente en servir a la ciudad", escribió el alcalde electo en su mensaje. Además, Zelaya envió un oficio formal a Aldana solicitando el inicio del proceso de "transición administrativa de la AMDC", en el que pide la designación de un equipo de transición y la habilitación de canales para el intercambio de información administrativa, financiera y contractual.