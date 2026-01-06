  1. Inicio
Niños llenan de ilusión Correos de Honduras con las tradicionales Cartas a Santa

La campaña impulsada por EL HERALDO y Correos de Honduras culminó con la visita de Santa Claus y la entrega de sueños escritos por niños de todo el país

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 16:21
Las cartas cargadas de colores, deseos e ilusión volvieron a llenar las instalaciones de Correos de Honduras durante el cierre de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, en una jornada dedicada a los niños que escribieron a Santa Claus.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
En el último día de actividades, Santa llegó desde el Polo Norte para recibir personalmente las cartas depositadas por niños y niñas que confiaron sus sueños a sobres cuidadosamente elaborados.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
La campaña “Cartas a Santa”, impulsada desde hace 14 años por EL HERALDO en alianza con Correos de Honduras, se ha consolidado como una tradición que preserva la ilusión infantil y fortalece los valores familiares.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Desde inicios de diciembre, menores de distintas edades acudieron junto a sus padres para entregar mensajes escritos con entusiasmo, en los que expresaron deseos, promesas y mensajes de buen comportamiento.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Cada carta reflejó la inocencia de la infancia, con textos sencillos y dibujos hechos a mano, dirigidos al personaje más esperado de la temporada navideña.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Entre papeles decorados con estrellas, renos y árboles de Navidad, se leyeron mensajes que conmovieron por su ternura y sencillez, en los que los niños pedían juguetes para compartir con sus hermanos.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Entre los deseos se encontraron, como muñecas, peluches o carritos, evidenciando la pureza de los sueños infantiles y el valor de la convivencia familiar.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Durante la actividad, las oficinas de Correos de Honduras se transformaron en un simbólico taller de Santa Claus, ambientado para recibir a los pequeños participantes.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Colaboradores y voluntarios recibieron cada carta con atención, reconociendo el esfuerzo de los niños que escribieron con dedicación y entusiasmo.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Santa Claus entregó los obsequios este martes 6 de enero en las instalaciones de Correos de Honduras, donde los regalos preparados con anticipación cumplirán los sueños expresados durante el mes de diciembre.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
