Juan Diego Zelaya solicita a Aldana iniciar transición en alcaldía del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, solicitó formalmente al actual edil, Jorge Aldana, iniciar el proceso de transición municipal, luego de la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En una entrevista en HCH, Zelaya afirmó que actuará conforme a la resolución del CNE y remarcó la urgencia de comenzar el traspaso administrativo. "Necesito actuar ya" y "no puedo perder tiempo", señaló, al advertir que los retos de la capital requieren preparación inmediata.
El edil electo indicó que ya sostuvo acercamientos con la banca nacional, la cooperación internacional y organismos multilaterales de crédito, con el fin de garantizar un arranque operativo desde el primer día de su gestión. "Cuatro años se van volando y la capital no puede esperar", sostuvo.
Zelaya también aseguró que intentó remitir una comunicación formal a Aldana para activar la transición, pero que el documento no fue recibido. Explicó que insistirá nuevamente para avanzar hacia un proceso ordenado.
Datos para la transición
En cuanto al contenido del traspaso, subrayó que la información financiera es clave para tomar decisiones responsables.
Entre los datos solicitados mencionó contratos vigentes, deudas con contratistas, proyectos detenidos o atrasados, compromisos crediticios y el estado de la planilla municipal.
"Necesitamos claridad sobre lo que se debe y lo que está en curso para saber a qué nos enfrentaremos en los primeros meses", afirmó, al insistir en que su petición apunta a una transición transparente y eficiente.
Postura de Jorge Aldana
Por su parte, el alcalde saliente, Jorge Aldana, reiteró que no entregará formalmente la Alcaldía del Distrito Central hasta que el CNE concluya el conteo de votos y se oficialicen los resultados.
Aseguró que el traspaso debe ajustarse estrictamente al procedimiento legal para evitar cuestionamientos sobre el proceso electoral.
"De ahí no me sacan, si no es con votos. Que nos maten si quieren. Estamos dispuestos a morir por la verdad", manifestó Aldana.
Aldana insistió en que la validación de actas y votos aún está en curso y que la decisión final corresponde a las instancias electorales, en un contexto marcado por la transición hacia la administración de Juan Diego Zelaya, virtual ganador de la contienda municipal.