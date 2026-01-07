Juan Diego Zelaya solicita a Aldana iniciar transición en alcaldía del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, solicitó formalmente al actual edil, Jorge Aldana, iniciar el proceso de transición municipal, luego de la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En una entrevista en HCH, Zelaya afirmó que actuará conforme a la resolución del CNE y remarcó la urgencia de comenzar el traspaso administrativo. "Necesito actuar ya" y "no puedo perder tiempo", señaló, al advertir que los retos de la capital requieren preparación inmediata.

El edil electo indicó que ya sostuvo acercamientos con la banca nacional, la cooperación internacional y organismos multilaterales de crédito, con el fin de garantizar un arranque operativo desde el primer día de su gestión. "Cuatro años se van volando y la capital no puede esperar", sostuvo.

Zelaya también aseguró que intentó remitir una comunicación formal a Aldana para activar la transición, pero que el documento no fue recibido. Explicó que insistirá nuevamente para avanzar hacia un proceso ordenado.