José Santiago Motiño es ratificado como alcalde electo de La Lima, Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- El primer recuento realizado por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en el nivel de la alcaldía de La Lima, Cortés, ratificó al candidato del Partido Nacional como alcalde electo.
En el proceso de impugnación, que fue sometido por ambos candidatos José Santiago Motiño del Partido Nacional y Reynaldo de Jesús Maldonado del Partido Liberal, se contaron 23 actas.
Una vez finalizado el proceso, Motiño, que estaba presente en las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE) aseguró que él estaba seguro de su victoria y que incluso en el proceso recuperó algunos votos que se habían perdido.
"Nosotros siempre, desde el 30 de noviembre que fueron las elecciones, siempre supimos que habíamos ganado. Nosotros teníamos las 167 actas, sin duda alguna nosotros siempre fuimos los ganadores", dijo ante los medios de comunicación.
"Nosotros no nos dejamos llevar por la emoción, siempre fuimos sensatos, fuimos concurrentes, tuvimos el sentido de responsabilidad social de esperar que el CNE dijera quién era el ganador", añadió el nacionalista que gobernará la lima en el período 2026-2030.
Motiño detalló que una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoal (TJE) actualicen los datos la diferencia con la que va a superar al candidato liberal es de 11,800 votos, con una ventaja de más de 700 de diferencia.
Además, reveló las actas que el impugnó corresponden a los de la colonia San Cristóbal y a Flores de Oriente, ya que según afirmó algunos votos fueron leídos a nivel presidencial, pero no contabilizados correctamente en la elección municipal.
El alcalde electo se mostró satisfecho con el resultado del escrutinio y agradeció al excandidato liberal por llevar el proceso a las instancias legales correspondientes.