José Santiago Motiño es ratificado como alcalde electo de La Lima, Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- El primer recuento realizado por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en el nivel de la alcaldía de La Lima, Cortés, ratificó al candidato del Partido Nacional como alcalde electo.

En el proceso de impugnación, que fue sometido por ambos candidatos José Santiago Motiño del Partido Nacional y Reynaldo de Jesús Maldonado del Partido Liberal, se contaron 23 actas.

Una vez finalizado el proceso, Motiño, que estaba presente en las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE) aseguró que él estaba seguro de su victoria y que incluso en el proceso recuperó algunos votos que se habían perdido.

"Nosotros siempre, desde el 30 de noviembre que fueron las elecciones, siempre supimos que habíamos ganado. Nosotros teníamos las 167 actas, sin duda alguna nosotros siempre fuimos los ganadores", dijo ante los medios de comunicación.