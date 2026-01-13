Empiezan a liquidar a ministros y demás funcionarios del gobierno de Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- Ministros y demás burócratas del gobierno de Xiomara Castro han empezado a ser liquidados ante el cierre de gobierno que se dará este 27 de enero. Exceptuando los empleados que cuentan con acuerdos de permanencia, todos los ministros y directores han comenzado a llegar a la Secretaría de Gobernación para recibir el finiquito de trabajo.

De hecho, en el último consejo de ministros efectuado el sábado 10 de enero, los altos burócratas presentaron informes de cierre de gestión a la presidenta Castro en Casa de Gobierno. “Por instrucciones de nuestra presidenta estamos adelantando los procesos de cancelación ya que nuestras funciones finalizan el 26 de enero. Se firma un finiquito y entiendo que por ley a todas las instituciones nos corresponde. También se hará auditoría con el Tribunal Superior de Cuentas”, detalló Laura Suazo, ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

En tanto, el ministro de Finanzas, Christian Duarte, aseguró que los ministros y directores no son liquidados con prestaciones. "Lo único que tenemos derecho y es lo que tomaremos es el pago de nuestros salarios. Nosotros somos parte del régimen excluido y nuestros únicos derechos es el aguinaldo y décimo cuarto, pero no nos cubre otro beneficio, nos vamos sin prestaciones", acotó Duarte. Será el 27 de enero cuando Nasry Asfura asuma la presidencia de Honduras y su investidura será en el Congreso Nacional (CN).